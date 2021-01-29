У лонг-лист "Оскара-2021" потрапили два українські фільми (трейлери)

Короткі списки з 15 фільмів з кожній категорії оголосять 9 лютого.

У список повнометражних фільмів, допущених до розгляду на 93-ю премію "Оскар" включили два українські фільми.

Про це повідомляється на сторінці Держкіно у Facebook.

"Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила список повнометражних фільмів, допущених до розгляду на 93-й "Оскар": у ньому два фільми, створені за підтримки Держкіно", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" представлена стрічка Валентина Васяновича "Атлантида" (фільм обраний національним претендентом на "Оскар").

Всього у цій номінації представлені 93 картини. Лесото, Суринам і Судан подали заявки на участь вперше.

У категорії "Документальний фільм" представлена стрічка Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин" (фільм отримав кваліфікацію як переможець Санденс і учасник Берлінале).

Короткі списки з 15 фільмів з кожної категорії оголосять 9 лютого. Номінантів на премію "Оскар" оголосять 15 березня.

93-а церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 25 квітня 2021 у Лос-Анджелесі.

Події антиутопії "Атлантида" розгортаються в постіндустріальному майбутньому, у 2025 році, після повернення окупованого Донбасу до складу України. Світова прем'єра стрічки відбулася 4 вересня 2019 року на 76-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі, на честь чого над островом Лідо, головною його локацією, підняли прапор України. На цьому ж кінофестивалі у програмі "Горизонти" картина отримала приз за кращий фільм. Ролі у фільмі зіграли тільки непрофесійні актори.

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Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" — повнометражний дебют режисера і письменниці Ірини Цілик. Назва фільму — це цитата з вірша поета-сюрреаліста Поля Елюара, яка, за словами режисера, певною мірою передає сюрреалістичну суть балансування героїв між паралельними вимірами війни і миру. Документальна картина розповідає про сім'ю, яка живе у "червоній зоні" Донбасу.

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Зйомки фільму відбувалися у 2017-2019 роках в Красногорівці, Авдіївці, Курахово Донецької області, а також у Києві.