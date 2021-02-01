Земфира выпустила первый за 7 лет клип, в котором призналась, что она "злой человек"

Главную роль в музыкальном клипе исполнила Рената Литвинова.

Популярная российская рок-певица Земфира выпустила первый за 7 лет музыкальный клип. Видео на композицию "Злой человек" появилось на YouTube-канале артистки 1 февраля.

В подписи к видео написано, что двухминутная песня стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер", премьера которого назначена на 6 февраля.

Главную роль в клипе исполнила подруга Земфиры Литвинова. Ее героиня в пургу едет на автомобиле и постоянно курит, пока Земфира поет: "Я злой человек, смотри на меня, падает снег".

Клип пока набрал чуть более 37 000 просмотров. Комментарии к клипу на YouTube отключены.

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Накануне Рената Литвинова анонсировала в Instagram новый альбом Земфиры. Артистка заявила, что седьмая пластинка певицы получилась гениальной, и она сомневается, что Земфира когда-нибудь сможет записать что-то лучшее, чем этот релиз.

Предыдущий студийный альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в феврале 2013 года. Предыдущий клип артистки на песню "Жить в твоей голове" был презентован в январе 2014 года.

В 2018 году сообщалось, что Земфира написала первую за 5 лет песню. Песня называется "Джозеф" и создана из отрывков стихотворений "Новые стансы к Августе и Румянцевой победам" поэта Иосифа Бродского.