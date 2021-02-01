Земфіра випустила перший за 7 років кліп, в якому зізналася, що вона "зла людина"

Головну роль в музичному кліпі виконала Рената Литвинова.

Популярна російська рок-співачка Земфіра випустила перший за 7 років музичний кліп. Відео на композицію "Злой человек" зʼявилося на YouTube-каналі артистки 1 лютого.

У підписі до відео написано, що двохвилинна пісня стала саундтреком до фільму Ренати Литвинової "Северный ветер", премʼєра якого призначена на 6 лютого.

Головну роль в кліпі виконала подруга Земфіри Литвинова. Її героїня в заметіль їде на автомобілі і постійно палить, поки Земфіра співає: "Я злой человек, смотри на меня, падает снег".

Кліп поки набрав майже 37 000 переглядів. Коментарі до кліпу на YouTube вимкнені.

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Напередодні Рената Литвинова анонсувала в Instagram новий альбом Земфіри. Артистка заявила, що сьома платівка співачки вийшла геніальною, і вона сумнівається, що Земфіра коли-небудь зможе записати щось краще, ніж цей реліз.

Попередній студійний альбом Земфіри "Жить в твоей голове" вийшов у лютому 2013 року. Попередній кліп артистки на пісню "Жить в твоей голове" було презентовано в січні 2014 року.

У 2018 році повідомлялося, що Земфіра написала першу за 5 років пісню. Пісня називається "Джозеф" і створена з уривків віршів "Новые стансы к Августе и Румянцевой победам" поета Йосипа Бродського.