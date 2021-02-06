Девять свиданий. Влюбленный пьяница, младенец и прыжок из окна — в новом балете Раду Поклитару

В новой постановке "Девять свиданий" знаменитый балетмейстер Раду Поклитару проверил, правда ли, что истина — в бокале с пивом, а любовь прекрасна во всех ее проявлениях.

Состоялась премьера нового балета Раду Поклитару "Девять свиданий" в исполнении "Киев Модерн-балета". В нем мастер объединил два одноактных балета — In pivo veritas (ироничная переделка латинской поговорки "Истина в вине") и "Девять свиданий". Хотя между этими спектаклями 23 года разницы (первый поставлен в 1998-м, а для второго это премьера), они связаны между собой интригующей темой любви и алкоголя.

Парящие пьянчуги и похищенный пуант

В первом балете действие протекает в ирландском пабе: кругом на деревянных крепких столах кружки, бочонки с пивом и связки колбас, аппетитно свисающих вниз.

Пируют несколько парочек: парни в клетчатых килтах и девушки в разноцветных пачках.

Светловолосый молодой человек начинает выплясывать под народные ирландские песни так зажигательно, что, бросив своих кавалеров, с ним в пляс пускаются чужие прекрасные дамы. Наконец раздосадованные кавалеры вызывают наглеца на алкогольно-танцевальный бой и выделывают фееричные па. С технической точки зрения танцоры Поклитару достигли невероятного уровня — кажется, что его ребята буквально парят в воздухе.

[ + – ] Паб любви. Танцовщики парили в воздухе даже с пивными ящиками

В какой-то момент потанцевать приглашают заснувшего за столом шотландского солдата с мечом: пьяный воин с трудом справляется с оружием, выделывая фантастические коленца. Он чудом никого не зацепил своим грозным оружием, в том числе балерину, невесть откуда взявшуюся. У нее местная босоногая барышня украла пуант — балетную туфлю. Надев его, она стразу же стала выше всех, некоей летящей феей, показала своим выпивохам настоящий танцевальный "отрыв".

Было драйвово, весело и зажигательно, но мне не хватило драматургических фишек, которых хоть отбавляй в премьерной постановке.

Вариации на тему любви — и на языке балета

"Девять свиданий" — это разные варианты вполне узнаваемых любовных ситуаций, от гротескных до трагических. На танцовщиках оригинальные черно-белые урбанистические костюмы. Действие происходит под щемящую музыку Фредерика Шопена, которая, кажется, создана для иллюстрации любовных переживаний.

Поклитару умело через своих подопечных передает действие электрического тока чувственности, который появляется у людей на первом любовном свидании. От него возникают это неудобство, стеснительность, "мешающий" букет цветов. Неведомая энергия потихоньку распирает изнутри, делая движения неловкими и окрашивая щеки в красный цвет.

[ + – ] Сюрприз. Со свидания с барышней молодой человек ушел… с другим парнем

Больше всего публика смеялась на влюбленном пьянице, который ухаживал за девушкой, не отрываясь от бутылки: левой рукой он держит у своего рта бутылку, а правой крутит партнершу. Объятия влюбленных становятся все более страстными, она готова отдаться ему прямо на столе, но в самый ответственный момент кавалер засыпает. Количество алкоголя в крови оказалось несовместимо с сексом. Он спит на столе, она, сидя на табуретке, мрачно прикладывается к его бутылке.

Повеселил также эпизод, когда к парню на свидании с барышней заявился другой молодой человек и увел его. Нужно было видеть ее обескураженное выражение лица, когда парочка мужчин, обнявшись, покинула квартиру.

Надо сказать, декорации минималистичны: белые стол, стул и распахнутое фиолетовое окно. Именно из него выбросился мужчина, когда наша героиня протянула ему младенца, — он явно ещё не был готов стать отцом.

[ + – ] Не готов к отцовству. Когда героиня протянула младенца новоиспеченному папаше, он выпрыгнул из окна

Интересно, что на фоне приключений разных парочек (их изображают одни и те же артисты) все время ходила старуха — то ли Смерть, то ли Старость, то ли Мудрость. Можно как хочешь интерпретировать эту фигуру, но она вносила горькую иронию во все показанные варианты любовных отношений.

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Самым трогательным было свидание слепого парня и девушки, особенно в момент, когда она его стала кормить. А самыми напряженными — отношения, когда у каждого из влюбленных был привязан к спине канат, за который их оттаскивали друг от друга.

Забавно было, когда романтические отношения резко переходили в супружеские: когда она сразу же указывает ему направление движения не только рукой, но и ногой, чтобы уж точно не ошибся, в каком направлении двигаться.

Шоу-балет закончился триумфальными десятиминутными овациями маэстро и его артистам — публика узнала себя во всей этой пьяняще-любовной палитре.