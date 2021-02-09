Для участия в Берлинале-2021 отобран украинский фильм "Стоп-Земля"

В 2021 году из-за пандемии коронавируса киносмотр проведут в два этапа.

На 71-м Берлинском международном кинофестивале состоится мировая премьера полнометражного художественного дебютного фильма украинского режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Отмечается, что киносмотр состоится в конкурсной программе Generation 14plus.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса Берлинале пройдет в два этапа. Конкурсные показы проведут весной в онлайн-формате, а для широкой публики фильмы будут демонстрировать в июне 2021 года. Релиз фильма в Украине планируется во втором полугодии 2021 года.

Фильм "Стоп-Земля" стал одним из победителей одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Это тонкая автобиографическая история о поиске себя. 16-летняя героиня Маша учится в обычной киевской школе в 11 классе. Кроме будущих выпускных экзаменов выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника. Она понимает, если не решишься – никогда не будешь знать, есть ли что-то в ответ.

В фильме играют непрофессиональные актеры-подростки.

Берлинский международный кинофестиваль считается одним из самых престижных фестивалей Европы и мира в сфере кино. Проходит ежегодно в феврале в Берлине, начиная с 1951 года. Главный приз Берлинале – "Золотой медведь".

Отметим, ранее были названы номинанты на кинопремию Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус", которую считают репетицией перед "Оскаром". На главную награду кинопремии были номинированы такие картины, как "Земля кочевников", "Манк", "Девушка, подающая надежды", "Отец" и "Чикагская семерка".