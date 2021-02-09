Для участі в Берлінале-2021 відібраний український фільм "Стоп-Земля"

У 2021 році через пандемію коронавірусу кіноогляд проведуть у два етапи.

На 71-му Берлінському міжнародному кінофестивалі відбудеться світова прем'єра повнометражного художнього дебютного фільму українського режисера Катерини Горностай "Стоп-Земля".

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно.

Зазначається, що кіноогляд відбудеться в конкурсній програмі Generation 14plus.

У 2021 році через пандемію коронавірусу Берлінале пройде у два етапи. Конкурсні покази проведуть навесні в онлайн-форматі, а для широкої публіки фільми демонструватимуть у червні 2021 року. Реліз фільму в Україні планується в другому півріччі 2021 року.

Фільм "Стоп-Земля" став одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Це тонка автобіографічна історія про пошук себе. 16-річна героїня Маша вчиться у звичайній київській школі в 11 класі. Крім майбутніх випускних іспитів. вийти із зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника. Вона розуміє, якщо не вирішиш — ніколи не будеш знати, чи є щось у відповідь.

У фільмі грають непрофесійні актори-підлітки.

Берлінський міжнародний кінофестиваль вважається одним з найпрестижніших фестивалів Європи та світу у сфері кіно. Проходить щорічно в лютому в Берліні, починаючи з 1951 року. Головний приз Берлінале — "Золотий ведмідь".

Зазначимо, що раніше були названі номінанти на кінопремію Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус", яку вважають репетицією перед "Оскаром". На головну нагороду кінопремії були номіновані такі картини як "Земля кочівників", "Манк", "Дівчина, що подає надії", "Батько" і "Чиказька сімка".