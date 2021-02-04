Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус": фильм "Манк" претендует на 6 статуэток

Впервые в истории премии номинации объявили виртуально из-за ограничительных мер во время пандемии.

Названы номинанты на кинопремию Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус", которую считают репетицией перед "Оскаром". Об этом было объявлено на официальном сайте мероприятия.

Впервые в истории "Золотого глобуса" номинации объявили виртуально из-за ограничительных мер безопасности во время пандемии коронавируса.

На главную награду кинопремии были номинированы такие картины, как "Земля кочевников", "Манк", "Девушка, подающая надежды", "Отец" и "Чикагская семерка".

В категории "Лучшая комедия/мюзикл" соревнуются "Борат 2", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной", "Гамильтон" и "Мьюзик".

По количеству номинаций лидирует картина Дэвида Финчера "Манк". Фильм претендует на шесть статуэток "Золотого глобуса".

[ + – ] Трейлер фильма "Манк"

"Манк" – это драматический байопик о сценаристе фильма "Гражданин Кейн" Германе Дж. Манкевиче. У мужчины есть всего два месяца, чтобы закончить киносценарий, но алкогольная зависимость и отсутствие вдохновения могут стать для него серьезной преградой.

Среди телевизионных проектов самым титулованным стал сериал от Netflix "Корона", он также будет бороться за шесть наград премии.

78-я церемония вручения награды "Золотой глобус" пройдет 28 февраля.

Наибольшее количество наград — целых три "Глобуса" — в 2020 году получил фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". По две награды у "Джокера", "Рокетмена" и исторической ленты Сэма Мэндеса "1917". В категории телевизионных наград по две премии у сериалов "Чернобыль", "Дрянь" и "Наследники".