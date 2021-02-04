Оголошено номінантів на премію "Золотий глобус": фільм "Манк" претендує на 6 статуеток

Уперше в історії премії номінації оголосили віртуально через обмежувальні заходи під час пандемії.

Названо номінантів на кінопремію Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус", яку вважають репетицією перед "Оскаром". Про це було оголошено на офіційному сайті заходу.

Уперше в історії "Золотого глобуса" номінації оголосили віртуально через обмежувальні заходи безпеки під час пандемії коронавірусу.

На головну нагороду кінопремії були номіновані такі картини, як "Земля кочівників", "Манк", "Дівчина, що подає надії", "Батько" і "Чиказька сімка".

У категорії "Краща комедія/мюзикл" змагаються "Борат 2", "Зависнути в Палм-Спрінгс", "Випускний", "Гамільтон" і "Мьюзік".

За кількістю номінацій лідирує картина Девіда Фінчера "Манк". Фільм претендує на шість статуеток "Золотого глобуса".

[ + – ] Трейлер фільму "Манк"

"Манк" — це драматичний байопік про сценариста фільму "Громадянин Кейн" Германа Дж. Манкевич. У чоловіка є всього два місяці, щоб закінчити кіносценарій, але алкогольна залежність та відсутність натхнення можуть стати для нього серйозною перешкодою.

Серед телевізійних проектів найтитулованішим став серіал від Netflix "Корона", він також боротиметься за шість нагород премії.

78-я церемонія вручення нагороди "Золотий глобус" відбудеться 28 лютого.

Найбільша кількість нагород — цілих три "Глобуса" — у 2020 році отримав фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". По дві нагороди у "Джокера", "Рокетмена" й історичної стрічки Сема Мендеса "1917". У категорії телевізійних нагород по дві премії у серіалів "Чорнобиль", "Флібег" і "Спадкоємці".