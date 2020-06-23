"Золотой глобус" в 2021 году будут вручать в конце февраля

Церемонию кинопремии "Золотой глобус" из-за коронавируса перенесли на 28 февраля. Обычно она проходит в первое воскресенье января.

На сайте премии сообщается: "Мы рады объявить, что 78-я ежегодная церемония премии "Золотой глобус" состоится в воскресенье, 28 февраля 2021 года. Она будет транслироваться в прямом эфире".

Ранее Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), которая проводит "Золотой глобус", информировала, что впервые допустит к участию в конкурсе фильмы, которые не шли в кинотеатрах, а показывались онлайн.

"В связи с закрытием всех кинотеатров и кинозалов в Лос-Анджелесе требование о том, что фильм должен быть показан для членов HFPA в кинозале, временно приостановлено", – было сказано в сообщении.

По ранее действовавшим правилам фильм, претендующий на "Золотой глобус", должен быть показан для всех членов HFPA в кинозале в Лос-Анджелесе.Теперь же прокатчикам будет достаточно предоставить всем членам ассоциации ссылку на просмотр фильма в интернете или DVD-диск.

Ранее организаторы "Оскара" по той же причине объявили об изменении правил отбора фильмов. Также из-за коронавируса была перенесена церемония вручения этой кинопремии – с февраля на апрель 2021 года.

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