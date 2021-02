Через тернии – в звезды. Дуэйн Джонсон, Мария Кюри и Дэвид Боуи на экранах февральских кинотеатров

Жизнь знаменитостей — всегда в центре внимания. Однако по-настоящему удачных биографических фильмов мало. В феврале таких премьер сразу три: о рестлере и киноактере, рок-звезде и великой ученой.

"Молодой Скала"

Young Rock

США, 2021, ситком

Тема: путь воина

Премьера: 16 февраля

Сезоны: 1

Серий: 11

Актеры: Мэттью Уиллиг, Кэйити Эномото, Бретт Азар, Ули Латукефу, Дуэйн Джонсон

[ + – ] Сериал "Молодой Скала" рассказывает о знаменитом рестлере и киноактере Дуэйне Джонсоне

Сериал "Молодой Скала" вызывает ажиотаж уже потому, что рассказывает о знаменитом рестлере и киноактере Дуэйне Джонсоне. 49-летний Скала сегодня самый высокооплачиваемый актер Голливуда, практически ни один фильм с ним в прокате не провалился. Вероятно, по этой причине Дуэйн решил заработать на своей кинобиографии, потому продюсирует ее сам.

Актеры Эдриан Груль, Брэдли Констант и Ули Латукефу перевоплотились в Дуэйна 10, 15 и 18 лет. Скала и сам появляется в сериале.

Константин Рылев, редактор отдела культуры: "На мой взгляд, наиболее интересен фильм о Скале Джонсоне. Возможно, мы наблюдаем актера — будущего президента США. Украинцам к такому не привыкать"

В подростковые годы он был не подарком, часто за драки попадая в полицию. Что делать, если твой папа — звезда рестлинга? Показан эпизод, в котором 10-летний Скала пришел с родителями в ресторан и попытался у них на глазах заказать себе мартини или текилу. Хороший мальчик!

Интригует в трейлере и то, что в 2032 году Джонсон собрался баллотироваться в президенты США. Возможно, этот сериал про себя он снимает как кинобиографию будущего кандидата в президенты? Тогда это верное решение — в Украине у Владимира Зеленского получилось: сначала снялся в роли Голобородько, который стал главой государства, а потом и в жизни повторил этот опыт.

"История человека со звёзд"

Stardust

Великобритания, Канада, 2020, музыкальная драма

Тема: вера в свою звезду

Премьера: 11 февраля

В ролях: Джонни Флинн, Джена Мэлоун, Марк Мэрон

[ + – ] Еще одна премьера рассказывает о жизни Дэвида Боуи

В 1971 году британский певец Дэвид Боуи прилетает в США, где лейбл Mercury Records пообещал ему тур. Однако в Америке он выясняет, что в его талант верит только один сотрудник компании — Рон Оберман, который огорошил рокера тем, что из-за путаницы с документами Дэвид не может здесь давать полноценные концерты в поддержку пластинки. Рон сообщает начинающему рок-певцу о диких условиях: "Без рабочей визы и разрешения профсоюза, а этого не сделали тебе в Лондоне, ты можешь только… говорить. Давать интервью, доказывая, что ты крутой". Плюс клубные выступления под гитару. Всё!

Новая пластинка Дэвида непонятна американцам, он сам — тоже. "Кто такой Дэвид Боуи?" — спрашивают у него тут все. Рокер растерян. Единственный, кто в него верит, это Рон. "Достаточно одного упертого черта, чтобы изменить мир", — говорит Оберман и колесит с будущей звездой на авто по весям Америки.

Важно

Топ-7 фильмов о любви. Что посмотреть на День святого Валентина

Местные таможенники, зрители, журналисты дают понять, что Боуи иной — псих, фрик в полуженском наряде. Дэвида наконец осеняет: для этих американских провинциалов он Человек-Со-Звёзд. Именно из этого противостояния самобытного артиста и обывателей родился персонаж Боуи, его альтер-эго — Зигги Стардаст, который станет героем прорывного глэм-рок-альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars 1972 года.

Семья Боуи не одобрила фильм о нем и запретила использовать его композиции, хотя в фильме много звучит характерных композиций того времени. Идея картины: в борьбе обретешь ты имя свое.

"Опасный элемент"

Radioactive

Великобритания, 2020, драма

Тема: амбивалентность научных открытий

Премьера: 25 февраля

В ролях: Розамунд Пайк, Сэм Райли, Аня Тейлор-Джой

[ + – ] "Опасный элемент" открыла Мария Склодовская-Кюри

Это экранизация графического романа об ученой Марии Склодовской-Кюри (1867–1934), которая вместе с мужем в конце XIX века открыла радиацию и два элемента — полоний и радий.

В 1903 году она вместе с мужем Пьером Кюри получила Нобелевскую премию в области физики за открытие радиации. Пьер в Стокгольме сказал: "Я из тех, кто верит, что человечество извлечет из этих открытий больше пользы, чем вреда".

Важно

Надо видеть. Топ-10 захватывающих сериалов, которые вы, скорее всего, пропустили

Картина пытается ответить на вопрос, так ли это на самом деле. В фильме делаются проекции на непростое будущее этих открытий: с одной стороны — атомные станции, с другой — Чернобыль и Хиросима с Нагасаки.

Еще один "герой" фильма — железная воля подвижницы науки, преодолевшей предубежденность мужчин-ученых того времени. Произошло и ослабление религиозной веры Марии под влиянием науки. Возможно, это ей не позволяло оценить этическую сторону атомных открытий?

Любопытно, что ее дочку Ирен (которая тоже станет нобелевской лауреаткой) в фильме сыграла Аня Тейлор-Джой, так мощно выстрелившая в роли шахматистки-чемпионки в сериале "Ход королевы".