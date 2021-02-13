"Мои молитвы услышаны": уволенная звезда сериала "Мандалорец" нашла новую работу

Джина Карано заключила договор с консервативным изданием The Daily Wire на создание собственного фильма.

38-летняя американская модель, актриса, экс-боец смешанных единоборств и звезда сериала "Мандалорец" Джина Карано, с которой недавно расторгла контракт киностудия Lucasfilm, заключила договор с консервативным изданием The Daily Wire на создание собственного фильма. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 10 февраля студия Lucasfilm прекратила сотрудничество с Карано из-за "оскорбительных постов" актрисы в социальных сетях. В посте она сравнила политическую ситуацию в США с нацистской Германией.

Теперь издание The Daily Wire сообщило, что Карано будет сниматься в новом фильме исключительно для подписчиков своего сайта, соучредителем которого является консервативный политический обозреватель Бен Шапиро.

"The Daily Wire помогает осуществить мою мечту – снять собственный фильм. Я молилась, и мои молитвы были услышаны", – заявила Карано.

Кстати, актриса уже не впервые попадает в скандалы из-за своих высказываний. В частности, в ноябре 2020 года она высмеяла ношение масок во время пандемии, а также поддерживала теорию о нечестном голосовании на выборах президента США

Карано пришла в мир ММА и снялась в громких проектах, таких как "Дэдпул" и "Форсаж 6." Стивен Содерберг снял ее в "Хейвайр" в 2011 году, фильме, который положил начало ее актерской карьере.

"Мандалорец" – американский телесериал в жанре космический вестерн, созданный Джоном Фавро для стримингового сервиса Disney+. Это первый игровой сериал, являющийся составной частью вселенной "Звёздных войн". Действие "Мандалорца" разворачивается пять лет спустя после событий фильма "Возвращения джедая".