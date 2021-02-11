Звезда "Мандалорца" Джина Карано потеряла роль в сериале после поста в Instagram

Актриса неоднократно заставляла работодателей нервничать из-за своих политических высказываний.

38-летняя американская актриса и экс-боец смешанных единоборств Джина Карано осталась без контракта с компанией Lucasfilm после того, как знаменитость написала 10 февраля в Instagram, что быть республиканцем сегодня — всё равно, что быть евреем во время Холокоста. После скандала запись была удалена, но это ее уже не спасло от последствий.

"Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm, и в будущем у нее нет планов. Тем не менее, ее посты в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы", – заявили представители Lucasfilm, подчеркнув, что актриса не появится в будущих сериалах по "Звёздным войнам".

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Контракт с Карано так же разорвало актёрское агентство UTA, долгое время оказывающее поддержку её карьере.

Это не первый раз, когда актриса, сыгравшая бывшего солдата Альянса повстанцев Кару Дюн в "Мандалорце", была в центре гнева социальных сетей из-за своих политических комментариев. В ноябре прошлого года она опубликовала спорные твиты, в одном из которых высмеивала ношение маски во время пандемии коронавируса, а в другом написала, что во время президентских выборов 2020 года произошло мошенничество на выборах.

По словам инсайдеров, компания Lucasfilm давно неровно поглядывала на ее политические взгляды, но после сравнения республиканцев с евреями во время Холокоста решение о ее увольнении было принято незамедлительно. Сейчас на студии ищут замену актрисе в продолжении популярных сериалов.

В свою очередь Карано поделилась публикацией с изображением старика, рот которого вместо маски закрыт долларом. "Говорящие правду", – говорится в подписи к снимку.

Карано пришла в мир ММА и снялась в громких проектах, таких как "Дэдпул" и "Форсаж 6." Стивен Содерберг снял ее в "Хейвайр" в 2011 году, фильме, который положил начало ее актерской карьере.

Напомним, сенат США проголосовал за конституционность процесса по второму импичменту бывшему президенту страны, республиканцу Дональду Трампу. Он же заявил, что не будет участвовать в "неконституционном процессе".