Зірка "Мандалорця" Джина Карано втратила роль у серіалі після допису в Instagram

Акторка неодноразово змушувала роботодавців нервувати через свої політичні висловлювання.

38-річна американська актрорка та екс-боєць змішаних єдиноборств Джина Карано залишилася без контракту з компанією Lucasfilm після того, як зірка написала 10 лютого в Instagram, що бути республіканцем сьогодні — все одно, що бути євреєм під час Голокосту. Після скандалу заголовок був вилучений, але це її вже не врятувало від наслідків.

"Джина Карано наразі не працює в Lucasfilm, і в майбутньому у неї немає планів. Проте, її дописи в соціальних мережах, що ганьблять людей на підставі їх культурної та релігійної ідентичності, огидні й неприйнятні", — заявили представники Lucasfilm, підкресливши, що акторка не з'явиться в майбутніх серіалах за мотивами "Зоряних війн".

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Контракт із Карано так само розірвало акторське агентство UTA, яке довгий час надає підтримку її кар'єрі.

Це не перший раз, коли акторка, яка зіграла колишнього солдата Альянсу повстанців Кару Дюн у "Мандалорці", була в центрі гніву соціальних мереж через свої політичні коментарі. У листопаді минулого року вона опублікувала суперечливі твіти, в одному з яких висміювала носіння маски під час пандемії коронавірусу, а в іншому написала, що під час президентських виборів 2020 року відбулося шахрайство на виборах.

За словами інсайдерів, компанія Lucasfilm давно нерівно поглядала на її політичні погляди, але після порівняння республіканців з євреями під час Голокосту рішення про її звільнення було ухвалене негайно. Зараз на студії шукають заміну акторці в продовженні популярних серіалів.

Зі свого боку Карано поділилася публікацією із зображенням старого, рот якого замість маски закритий доларом. "Ті, хто говорять правду", — йдеться в підписі до знімку.

Карано прийшла в світ ММА та знялася в гучних проектах, таких як "Дедпул" і "Форсаж 6." Стівен Содерберг зняв її в "Хейвайр" у 2011 році, фільмі, який поклав початок її акторській кар'єрі.

Нагадаємо, сенат США проголосував за конституційність процесу щодо другого імпічменту колишньому президенту країни, республіканцеві Дональду Трампу. Він же заявив, що не братиме участі в "неконституційному процесі".