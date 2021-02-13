"Мої молитви почуті": звільнена зірка серіалу "Мандалорець" знайшла нову роботу

Джина Карано підписала договір з консервативним виданням The Daily Wire на створення власного фільму.

38-річна американська модель, актриса, екс-боєць змішаних єдиноборств і зірка серіалу "Мандалорець" Джина Карано, з якою нещодавно розірвала контракт кіностудія Lucasfilm, підписала договір з консервативним виданням The Daily Wire на створення власного фільму. Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що 10 лютого студія Lucasfilm припинила співпрацю з Карано через "образливі пости" актриси в соціальних мережах. У пості вона порівняла політичну ситуацію в США з нацистською Німеччиною.

Тепер видання The Daily Wire повідомило, що Карано буде зніматися в новому фільмі виключно для передплатників свого сайту, співзасновником якого є консервативний політичний оглядач Бен Шапіро.

"The Daily Wire допомагає здійснити мою мрію — зняти власний фільм. Я молилася, і мої молитви були почуті", — заявила Карано.

До речі, актриса вже не вперше потрапляє в скандали через свої висловлювання. Зокрема, в листопаді 2020 року вона висміяла носіння масок під час пандемії, а також підтримувала теорію про нечесне голосуванні на виборах президента США

Карано прийшла в світ ММА і знялася в гучних проектах, таких як "Дедпул" і "Форсаж 6." Стівен Содерберг зняв її в "Хейвайр" в 2011 році, фільмі, який поклав початок її акторській карʼєрі.

"Мандалорець" — американський телесеріал в жанрі космічний вестерн, створений Джоном Фавро для стрімінгового сервісу Disney +. Це перший ігровий серіал, який є складовою частиною всесвіту "Зоряних воєн". Дія "Мандалорца" розгортається через пʼять років після подій фільму "Повернення джедая".