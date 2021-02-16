Михаил Боярский угодил в больницу в Петербурге и ругает жену

Медики экстренно забрали знаменитого актера из дома и пытаются установить точный диагноз

71-летнего Михаила Боярского, который прославился ролью ДʼАртаньяна, госпитализировали 15 февраля. Его жена Лариса Луппиан рассказала подробности в интервью 5-tv.ru.

Когда Михаилу Боярскому стало плохо, поднялась температура. Она вызвала скорую помощь, которая экстренно доставила звезду в петербургскую больницу №122. В настоящее время врачи пытаются выяснить причину резкого недомогания знаменитого пациента. Предварительно они исключают коронавирусную инфекцию, ведь Михаила Боярского вакцинировали десять дней назад. По словам жены, состояние больного не связывают с реакцией на прививку, при этом сам Боярский держится бодро и осуждает свою благоверную, которая обратилась к медикам.

«Вчера почувствовал себя плохо и я перестраховалась, вызвала скорую», — рассказала Лариса Луппиан. — «Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую».

Вскоре "5 канал" сообщил, что медики поставили Михаилу Боярскому диагноз: неуточненная пневмония. Ему также сделали экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат.

Telegram-канал «Mash на Мойке» передает другие слова Ларисы. Жена добавила, что Михаил находится в сознании и чувствует себя нормально.

«Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», — заявила Лариса.

Ранее появилась информация, что Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией. Еще в сентябре 2020 года актер пришел в больницу за прививкой от гриппа, но когда во время приема врач надавил на лимфоузлы — у него резко повысилось давление. Медики тут же засуетились вокруг Михаила Боярского, на помощь пришел даже главный врач больницы. В итоге актеру стало лучше и он провакцинировался от гриппа.

Справка

Напомним, сайт "Миротворец" внес народного артиста РСФСР актера и музыканта Михаила Боярского в раздел "Чистилище" за открытую поддержку российской агрессии в отношении Украины, нарушение суверенных границ; выступления на развлекательных мероприятиях в оккупированном Крыму.

Известно, что 11 марта 2014 года Михаил Боярский подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в Украине и на полуострове Крым.