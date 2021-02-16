Михайло Боярський потрапив до лікарні в Петербурзі і лає дружину

Медики негайно забрали знаменитого актора з дому і намагаються встановити точний діагноз

71-річного Михайла Боярського, який прославився роллю Д'Артаньяна, госпіталізували 15 лютого. Його дружина Лариса Луппіан розповіла подробиці в інтерв'ю 5-tv.ru.

Коли Михайлу Боярському стало погано, піднялася температура. Вона викликала швидку допомогу, яка екстрено доставила зірку в петербурзьку лікарню №122. Наразі лікарі намагаються з'ясувати причину різкого погіршення здоров'я знаменитого пацієнта. Попередньо вони виключають коронавірусну інфекцію, адже Михайла Боярського вакцинували десять днів тому. За словами дружини, стан хворого не пов'язують з реакцією на щеплення, при цьому сам Боярський тримається бадьоро і засуджує свою благовірну, яка звернулася до медиків.

«Вчора відчув себе погано і я перестрахувалась, викликала швидку», — розповіла Лариса Луппіан. — «Дзвонить тепер і проклинає мене, що викликала швидку».

Незабаром "5 канал" повідомив, що медики поставили Михайлу Боярському діагноз: неуточнена пневмонія. Йому також зробили експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який дав негативний результат.

Telegram-канал «Mash на Мойці» передає інші слова Лариси. Дружина додала, що Михайло перебуває у свідомості і почуває себе нормально.

«Мабуть, судинна реакція. Можливо, відпустять додому, чекаю рішення лікарів», — заявила Лариса.

Раніше з'явилася інформація, що Михайлу Боярському стало погано під час огляду перед вакцинацією. Ще у вересні 2020 року актор прийшов в лікарню за щепленням від грипу, але коли під час прийому лікар натиснув на лімфовузли — у нього різко підвищився тиск. Медики відразу заметушилися навколо Михайла Боярського, на допомогу прийшов навіть головний лікар лікарні. У результаті акторові стало краще і він провакцинованими від грипу.

Довідка

Нагадаємо, сайт "Миротворець" вніс народного артиста РРФСР актора і музиканта Михайла Боярського в розділ "Чистилище" за відкриту підтримку російської агресії щодо України, порушення суверенних кордонів; виступу на розважальних заходах в окупованому Криму.

Відомо, що 11 березня 2014 року Михайло Боярський підписав звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента РФ Володимира Путіна в Україні та на півострові Крим.