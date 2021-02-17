Сюжет напоминает "Титаник": Дуа Липа презентовала клип, снятый в Киеве (видео)

Украинская продакшн-компания специально для съемок создала необходимые декорации – бассейны и ресторан.

Известная британская 25-летняя певица Дуа Липа презентовала музыкальный клип на свою композицию Weʼre Good. Съемки проходили в Киеве, но без участия артистки.

Об этом пишет издание Slukh.

Сцены со звездой были отсняты в США, но все остальные кадры снимали в украинской столице. Съемки длились два дня в двух павильонах двумя параллельными группами.

Сюжет напоминает кадры из фильма "Титаник": в клипе появляется ресторан, который похож на тот, что был в киноленте. Украинская продакшн-компания Shelter film специально создала для съемок необходимые декорации – бассейны и ресторан.

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Песня Weʼre Good входит в расширенную версию альбома Future Nostalgia. Над клипом работал знаменитый режиссерский дуэт Vania&Muggia – Ваня Хейман и Gal Muggia, которые прославились работами с мировыми звездами.

На видеохостинге Youtube клип за несколько дней посмотрели уже 10 млн раз.

Отметим, ранее популярная американская певица и актриса Майли Сайрус презентовала клип на песню Nothing Breaks Like a Heart, который был снят в Киеве. Позже популярный американский исполнитель Oliver Tree тоже представил новое видео на композицию Hurt, снятое в Киеве.