Сюжет нагадує "Титанік": Дуа Ліпа презентувала кліп, знятий у Києві (відео)

Українська продакшн-компанія спеціально для зйомок створила необхідні декорації — басейни і ресторан.

Відома британська 25-річна співачка Дуа Ліпа презентувала музичний кліп на свою композицію We're Good. Зйомки проходили в Києві, але без участі артистки.

Про це пише видання Slukh.

Сцени із зіркою були відзняті в США, але всі інші кадри знімали в українській столиці. Зйомки тривали два дні у двох павільйонах двома паралельними групами.

Сюжет нагадує кадри з фільму "Титанік": у кліпі з'являється ресторан, який схожий на той, що був у кінострічці. Українська продакшн-компанія Shelter film спеціально створила для зйомок необхідні декорації — басейни і ресторан.

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Пісня We're Good входить у розширену версію альбому Future Nostalgia. Над кліпом працював знаменитий режисерський дует Vania & Muggia — Ваня Хейман і Gal Muggia, які прославилися роботами зі світовими зірками.

На відеохостингу Youtube кліп за кілька днів подивилися вже 10 млн разів.

Зазначимо, що раніше популярна американська співачка й акторка Майлі Сайрус презентувала кліп на пісню Nothing Breaks Like a Heart, який був знятий у Києві. Пізніше популярний американський виконавець Oliver Tree теж представив нове відео на композицію Hurt, зняте в Києві.