Андрей Мягков: путь от химика-технолога до легенды советского кино

Обожаемый публикой актер вел скромную жизнь, любил одну единственную женщину и писал детективы.

В Москве на 83–м году жизни от острой недостаточности скончался советский и российский актер Андрей Мягков, и вместе с ним ушла целая эпоха. Ведь именно его герой Женя Лукашин из новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром" на протяжении последних 45 лет был таким же атрибутом нового года, как елка, шампанское и дед Мороз. Однако эта роль – далеко не единственная в биографии человека, который был не только талантливым актером. И Фокус расскажет об этом подробнее.

Андрей Мягков родился в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург) 8 июля 1938 года в семье интеллигентов. Его мать была инженером-механиком в Ленинградском полиграфическом техникуме, а отец профессором в Технологическом институте.

Ни о какой актерской карьере для сына родители не помышляли, хотя он сам играл в драматическом кружке еще в старших классах школы. По настоянию отца Андрей поступил в Ленинградский химико-технологический институт, а после его окончания был направлен на работу в Институт пластических масс.

Все решил случай. Дело в том, что Мягков играл в любительском театре, и во время спектакля "Лесная песня" его заметил преподаватель школы-студии МХАТ. Андрей настолько поразил его драматическим талантом, что тот уговорил его показать свой талант приемной комиссии.

Мягков с легкостью сдал все экзамены и попал на курс к советскому актеру Василию Маркову, а после окончания театрального вуза в 1965 году его сразу же забрали в московский театр «Современник». Уже вскоре он играл главную роль в пьесе "Дядюшкин сон" по Достоевскому, а среди зрителей оказался режиссер Элем Климов. Ему так понравилась игра Мягкова, что он предложил ему роль Сергея Чеснокова в своем фильме "Похождения зубного врача" (1965). Таким образом, его кинодебют совпал с началом работы на сцене.

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Позже он появился в картине "Братья Карамазовы" режиссера Ивана Пырьева в роли Алеши Карамазова (1968), а вот пробы в фильм "Большая перемена" оказались неудачными, и роль получил другой актер.

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Мягков сыграл писателя Александра Герцена в фильме "Старый дом" (1969), Аркадия Гайдара в "Сереряных трубах" (1970), а также Владимира Ленина в фильме "Надежда" (1972).

А дальше в его жизни случился режиссер Эльдар Рязанов. В 1974 году он задумал снять комедию о враче-хирурге, который на Новый год случайно прилетает в Ленинград, где встречает свою любовь. Пьеса "С легким паром!" была написана Рязановым в соавторстве с Эмилем Брагинским еще в 1968 году и с большим успехом шла на подмостках провинциальных театров. Однако на "Мосфильме" ее посчитали неподходящей для экранизации как слишком простоватую. А вот на "Гостелерадио" согласились на съемки картины, однако теперь проблема заключалась в том, что на главную роль никак не могли найти человека. На нее пробовались Олег Даль, которого Рязанов посчитал слишком мягким, Андрей Миронов, Петр Вельяминов и другие. На помощь Рязанову пришла его ассистентка, посоветовавшая ему глянуть на Мягкова. Тот при росте 175 см весил 75 кг, то есть полностью подходил по внешним параметрам. Зная о его сильном драматическом таланте, Рязанов не был уверен, что Мягков справится с ролью Лукашина, однако уже после первых проб он, не задумываясь, утвердил его на эту роль.

[ + – ] Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы"

Комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!" сначала не понравилась советским кинокритикам, которые считали, что она пропагандирует алкоголизм и супружеские измены. Однако в дело вмешался сам генсек Леонид Брежнев, которому фильм пришелся по душе. Он лично дал разрешение на показ. Лента имела успех у зрителей, а в 1977 году была отмечена Государственной премией Советского Союза. С тех пор ее каждый год показывают 31 декабря.

Позже Мягков предлагал Рязанову снять продолжение этой комедии и даже написал свой сценарий, однако режиссер отказался. А вот Тимур Бекмамбетов решил взяться за работу. Так появилась "Ирония судьбы. Продолжение". От сценария Мягкова в новом фильме практически ничего не осталось, но актер все же снялся в сиквеле, хотя и без особого удовольствия. Картина вышла на экраны в 2007 году, однако успеха оригинала она не повторила.

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Вторая не менее известная роль Андрея Мягкова – отец-одиночка в картине "Служебный роман", рассказывающей о жизни работников московского статистического учреждения, где он сыграл вместе с Алисой Фрейндлих.

Как и в случае с "Иронией судьбы", фильм был снят по пьесе "Сослуживцы", написанной Рязановым в соавторстве с тем же Брагинским, причем родилась она всего за месяц. О том, кого пригласить на главную мужскую роль, вопроса не стояло, поскольку режиссеру очень понравилось работать с Мягковым еще во время съемок "Иронии судьбы". Однако сейчас ему надо было максимально увести актера от образа романтика, каким он предстал в предыдущем фильме, и поэтому ему налепили усики и очки в грубой оправе, чтобы как можно лучше подчеркнуть образ "канцелярской крысы".

По сюжету фильма Новосельцев влюбляется в строгую начальницу, "мымру" Калугину, и за развитием их отношений с интересом следит весь коллектив.

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Поскольку во время съёмок фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Андрей Мягков выражал недовольство по поводу того, что Эльдар Рязанов "не разрешил" ему исполнять песни лично, в "Служебном романе" он таки спел самостоятельно.

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"Служебный роман" снимали 63 дня. Фильм пришелся по душе зрителям, а в 1979 году он поучил Госпремию СССР. Дуэт Мягкова и Фрейндлих был признан лучшим актерским тандемом 1978 года.

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Еще одна комедия Эльдара Рязанова "Гараж" (1979) показала, что Мягков умеет не только хорошо петь и говорить, но и молчать, поскольку ему досталась роль почти безголосого героя.

Действие происходит в СССР в конце 1970-х годов в вымышленном НИИ "Охраны животных от окружающей среды". Сотрудники института организовали гаражный кооператив "Фауна", и сюжет фильма посвящён заседанию членов кооператива. Из-за строительства скоростного шоссе необходимо сократить количество гаражей, и уже выбраны четыре "крайних", которых надо лишь утвердить, однако они неожиданно начинают сопротивляться.

Андрей Мягков сыграл лаборанта Семена Хвостова, который занимается фауной Ледовитого океана. Он потерял голос в результате простуды после того, как нырял в бассейн, чтобы дать лекарство заболевшему тюленю. Возможность говорить у него появляется только ближе к концу комедии.

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Среди других известных работ Мягкова – роли в фильмах "Послесловие", "Гонки по вертикали", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Кто приходит в зимний вечер…", "Жестокий романс" и другие.

Современный кинобизнес не привлекал Мягкова. Он отказывался сниматься в сериалах и вел очень скромную жизнь.

"Безумной зрительской любви я никогда не ощущал. Как большинство наших актеров, я нищенствую. Мои зарплаты мизерные и всегда такими были. Так что, например, спокойно пользуюсь метрополитеном. Народу в метро много, все куда-то спешат, людям дела нет до того, что ты артист", – говорил он в одном из интервью более 11 лет назад.

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Что касается личной жизни актера, то он более 50 лет был в счастливом браке с Анастасией Вознесенской. Они учились вместе в Школе-студии МХАТ. Когда Мягков впервые встретил будущую супругу, ей было 17 лет, а ему – 23. Актер признавался, что это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

В отличие от успешной карьеры Мягкова, у жены все сложилось не так радужно, из-за чего она страдала депрессией. Чтобы развлечь ее, муж написал для нее три детективных романа. Литературные пробы оказались настолько удачными, что по одной из его книг, "Сивый мерин", сняли фильм.

Кроме того, актер увлекался живописью. Особенно ему удавались портреты. Например, он нарисовал Галину Волчек и Михаила Горбачова, и обе эти работы хранятся в частных коллекциях нарисованных героев.

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Детей у Андрея и Анастасии не было, поскольку они полностью посвятили себя работе, однако компенсировали их нехватку любовью к студентам школы-студии МХАТ, где преподавали.

Супруги действительно прошли по жизни вместе: актер умер на руках у жены 18 февраля 2021 года.

[ + – ] Андрей Мягков с женой Анастасией Вознесенской Фото: Интересные факты

Напомним, причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность.