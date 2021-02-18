Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков

Причиной смерти Андрея Мягкова стала сердечная недостаточность

Советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков скончался в Москве на 83-м году жизни в четверг, 18 февраля. О смерти актера сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова, где служил актер.

Больше всего зрителям он запомнился ролью Жени Лукашина в комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", Толи Новосельцева в "Служебном романе", Хвостова в "Гараже" и многих других картинах.

Он также снимался в фильмах "Братья Карамазовы", "Дни Турбиных", "Вы мне писали" и других. Кроме того, он был талантливым писателем и художником портретистом.

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Причиной смерти Мягкова называют острую сердечную недостаточность.

Напомним, недавно умер российский актер и режиссер Виталий Альшанский. Ему было 52 года. У артиста были проблемы с давлением, однако точную причину смерти взялись устанавливать специалисты.

Также недавно стендап-комик и актер Александр Шаляпин был найден мертвым в Москве.