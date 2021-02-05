В России умер актер из "Бумера" и "Бригады" Виталий Альшанский

Артисту театра и кино было 52 года.

В России умер актер и режиссер Виталий Альшанский. Ему было 52 года.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник.

Вечером 4 февраля к нему пришла в гости знакомая. Дверь была закрыта изнутри, ее пришлось вскрывать. Артист лежал на диване без сознания.

По словам женщины, у артиста были проблемы с давлением, однако накануне чувствовал себя хорошо. Она вызвала бригаду скорой помощи, но приехавшие врачи констатировали смерть.

Полиция проводит проверку.

[ + – ] Виталий Альшанский в сериале "Бригада" Фото: kino-teatr.ru

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области, окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина. Служил в Театре Ролана Быкова и театре им. А. С. Пушкина.

Принимал участие в съемках и озвучивании фильмов и сериалов: "Бумер" (2003), "Шик" (2003), "Про любоff" (2010), "Бригада" (2002), "Диверсант" (2004), "Счастливы вместе" (2006-2013) и др. Был режиссером сериала "Молодёжка".

Отметим, недавно стендап-комик и актер Александр Шаляпин был найден мертвым в Москве.