У Росії помер актор "Бумеру" і "Бригади" Віталій Альшанський

Артистові театру і кіно було 52 роки.

У Росії помер актор і режисер Віталій Альшанський. Йому було 52 роки.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на своє джерело.

Увечері 4 лютого до нього прийшла в гості знайома. Двері були зачинені зсередини, їх довелося розкривати. Артист лежав на дивані без свідомості.

За словами жінки, в артиста були проблеми з тиском, проте напередодні відчував себе добре. Вона викликала бригаду швидкої допомоги, але лікарі, що приїхали, констатували смерть.

Поліція проводить перевірку.

[ + – ] Віталій Альшанський у серіалі "Бригада" Фото: kino-teatr.ru

Віталій Альшанський народився 20 жовтня 1968 року в Новочеркаську Ростовської області, закінчив режисерський факультет ВТУ ім. Б.В. Щукіна. Служив у Театрі Ролана Бикова і театрі ім. А. С. Пушкіна.

Брав участь у зйомках і озвучуванні фільмів і серіалів: "Бумер" (2003), "Шик" (2003), "Про любоff" (2010), "Бригада" (2002), "Диверсант" (2004), "Щасливі разом" (2006-2013) тощо. Був режисером серіалу "Молодіжка".

Зазначимо, що нещодавно стендап-комік і актор Олександр Шаляпін був знайдений мертвим у Москві.