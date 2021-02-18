Помер зірка фільмів "Іронія долі" та "Службовий роман" Андрій Мягков

Причиною смерті Андрія Мягкова стала серцева недостатність.

Радянський і російський актор театру та кіно Андрій Мягков помер у Москві на 83-му році життя у четвер, 18 лютого. Про смерть актора повідомили російські ЗМІ з посиланням на прес-службу МХТ ім. Чехова, де служив актор.

Найбільше глядачам він запам'ятався роллю Жені Лукашина в комедії Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легким паром!", Толі Новосельцева в "Службовому романі", Хвостова в "Гаражі" та багатьох інших картинах.

Він також знімався у фільмах "Брати Карамазови", "Дні Турбіних", "Ви мені писали" та інших. Крім того, він був талановитим письменником і художником портретистом.

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Причиною смерті Мягкова називають гостру серцеву недостатність.

Нагадаємо, нещодавно помер російський актор і режисер Віталій Альшанський. Йому було 52 роки. У артиста були проблеми з тиском, проте точну причину смерті взялися встановлювати фахівці.

Також недавно стендап-комік та актор Олександр Шаляпін був знайдений мертвим у Москві.