Геймеры признали World of Tanks самой популярной игрой в Украине: кто еще вошел в ТОП

Пандемия заставила украинцев проводить намного больше времени в виртуальных сражениях

Игра World of Tanks стала самой популярной в Украине. Об этом свидетельствует первое исследование среди геймеров, которое компания NielsenIQ провела по заказу Wargaming (Фокус получил копию). Оно показало, какие игры нравятся украинцам, сколько денег на них тратят и как пандемия повлияла на увлечения.

Как показал опрос, 16% респондентов играют в World of Tanks чаще, чем в другие игры, при этом 26% игроков заходили в нее минимум один раз за последний месяц. Эта же игра стала самой известной — о ней знают 81% участников. В пятерке лидеров также оказались FIFA20/FIFA21 (9% и 17% соответственно), Minecraft (8% и 19%), Grand Theft Auto V (7% и 12%) и Counter-Strike: Global Offensive (6% и 14%). Самыми популярными жанрами украинцы назвали Puzzle (12%), Vehicle Shooter (10%) и Shooter (10%).

Чаще всего украинские геймеры тратят деньги на игры в жанрах Vehicle Shooter (8%) и Sport (7%), в среднем за месяц в них "донатят" 242 гривны и 342 гривны соответственно. Больше всего денег у респондентов уходит на игры в жанре Fighting и RPG — 433 гривны и 617 гривен в месяц соответственно. От 250 до 500 гривен в месяц на игры выделяют 41% игроков, до 250 гривен в месяц — 30%, более 500 гривен в месяц — 29%.

По данным исследования, 44% украинцев чаще играют на смартфонах или планшетах, 40% — на ПК, лишь 15% отдают предпочтение игровым консолям. При этом из-за пандемии и карантина 56% респондентов стали чаще коротать время за видеоиграми, а 4% стали себя ограничивать. Средний возраст игроков в Украине — 31 год.

"Мы видим, что украинские геймеры во многом находятся в русле мировых тенденций. В частности, как в мире, так и в Украине был зафиксирован всплеск интереса к видеоиграм под влиянием пандемии", — подытожили организаторы исследования.

Ранее стало известно, что стриминговая платформа Netflix готовит сериал в стиле аниме по мотивам видеоигры DOTA 2: "DOTA: Кровь дракона". Тизер уже появился на YouTube, а первую серию покажут 25 марта, всего их будет 8. Netflix работают над сериалом в сотрудничестве с игровым разработчиком Valve.