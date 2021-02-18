Геймери визнали World of Tanks найпопулярнішою грою в Україні: хто ще увійшов в ТОП

Пандемія змусила українців проводити набагато більше часу у віртуальних боях.

Гра World of Tanks стала найпопулярнішою в Україні. Про це свідчить перше дослідження серед геймерів, яке компанія NielsenIQ провела на замовлення Wargaming (Фокус отримав копію). Воно показало, які ігри подобаються українцям, скільки грошей на них витрачають і як пандемія вплинула на захоплення.

Як показало опитування, 16% респондентів грають у World of Tanks частіше, ніж в інші ігри, при цьому 26% гравців заходили в неї мінімум один раз за останній місяць. Ця ж гра стала найвідомішою — про неї знають 81% учасників. У п'ятірці лідерів також опинилися FIFA20/FIFA21 (9% і 17% відповідно), Minecraft (8% і 19%), Grand Theft Auto V (7% і 12%) і Counter-Strike: Global Offensive (6% і 14%). Найпопулярнішими жанрами українці назвали Puzzle (12%), Vehicle Shooter (10%) і Shooter (10%).

Найчастіше українські геймери витрачають гроші на ігри в жанрах Vehicle Shooter (8%) і Sport (7%), у середньому за місяць в них "донатять" 242 гривні і 342 гривні відповідно. Найбільше грошей у респондентів йде на ігри в жанрі Fighting і RPG — 433 гривні та 617 гривень в місяць відповідно. Від 250 до 500 гривень на місяць на ігри виділяють 41% гравців, до 250 гривень на місяць — 30%, понад 500 гривень на місяць — 29%.

За даними дослідження, 44% українців частіше грають на смартфонах або планшетах, 40% — на ПК, лише 15% віддають перевагу ігровим консолям. При цьому через пандемію і карантин 56% респондентів стали частіше проводити час за відеоіграми, а 4% стали себе обмежувати. Середній вік гравців в Україні — 31 рік.

"Ми бачимо, що українські геймери багато у чому знаходяться в руслі світових тенденцій. Зокрема, як у світі, так і в Україні зафіксували сплеск інтересу до відеоігор під впливом пандемії", — підсумували організатори дослідження.

Раніше стало відомо, що стримінгова платформа Netflix готує серіал у стилі аніме за мотивами відеогри DOTA 2: "DOTA: Кров дракона". Тизер вже з'явився на YouTube, а першу серію покажуть 25 березня, всього їх буде 8. Netflix працюють над серіалом у співпраці з ігровим розробником Valve.