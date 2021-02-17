Netflix анонсировал сериал по мотивам игры DOTA 2 (тизер)

Создатели уверяют, что анимированная сага по мотивам культовой игры не разочарует фанатов.

Стриминговый сервис Netflix выпустит аниме-сериал "DOTA: Кровь дракона" по мотивам видеоигры DOTA 2, передает Сybersport.

Он выйдет на экраны 25 марта, а его тизер уже появился в Сети.

По информации издания, создание сериала ведется в сотрудничестве с Valve, американской компанией, которая занимается разработкой видеоигр и цифровой дистрибюцией.

8-серийный сериал расскажет о подвигах Дэвиона, известного рыцаря-дракона, посвятившего себя защите мира. После его встречи с могущественным древним магом и благородной принцессой Мираной в ее секретной миссии персонаж DOTA 2 оказывается вовлеченным в события намного более масштабные, чем он мог представить.

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В комментарии порталу Deadline шоураннер и исполнительный продюсер "DOTA: Кровь дракона" Эшли Эдвард Миллер рассказал, что поклонники игры не будут разочарованы.

"Фанатам понравится, как мы изобразили вселенную Dota 2 и сплели эпическую, эмоциональную и взрослую историю об их любимых персонажах. Анимация, актёрская игра и музыка — это просто новый уровень. Я благодарен Valve за поддержку наших творческих амбиций", – сообщил он.

DOTA 2, выпущенная Valve в 2013 году, является продолжением оригинальной версии Defense of the Ancients (DOTA) ("Защита древних"), созданной разработчиком. Многопользовательская онлайновая боевая арена входит в число ведущих мировых онлайн-игр, в которой в настоящее время ежедневно принимают участие миллионы игроков, и удерживает множество рекордов по призовым фондам на турнирах по киберспорту.

Напомним, разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. представили тизер второй части шутера и сообщили, что новенького подготовили для игроков.

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