Netflix анонсував серіал за мотивами гри DOTA 2 (тизер)

Творці запевняють, що анімована сага за мотивами культової гри не розчарує фанатів.

Стрімінговий сервіс Netflix випустить аніме-серіал "DOTA: Кров дракона" за мотивами відеогри DOTA 2, передає Сybersport.

Він вийде на екрани 25 березня, а його тизер вже з'явився в Мережі.

За інформацією видання, створення серіалу ведеться у співпраці з Valve, американською компанією, яка займається розробкою відеоігор і цифрової дистрибуції.

8-серійний серіал розповість про подвиги Девіона, відомого лицаря-дракона, який присвятив себе захисту світу. Після його зустрічі з могутнім древнім магом і благородною принцесою Міранною в її секретній місії персонажа DOTA 2 втягують у події набагато масштабніші, ніж він міг уявити.

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У коментарі порталу Deadline шоураннер і виконавчий продюсер "DOTA: Кров дракона" Ешлі Едвард Міллер розповів, що шанувальники гри не будуть розчаровані.

"Фанатам сподобається, як ми зобразили всесвіт Dota 2 і сплели епічну, емоційну та дорослу історію про їхніх улюблених персонажів. Анімація, акторська гра та музика — це просто новий рівень. Я вдячний Valve за підтримку наших творчих амбіцій", — повідомив він.

DOTA 2, випущена Valve у 2013 році, є продовженням оригінальної версії Defense of the Ancients (DOTA) ("Захист древніх"), створеної розробником. Розрахована на багато користувачів онлайнова бойова арена є однією з провідних світових онлайн-ігор, в якій нині щодня беруть участь мільйони гравців, й утримує безліч рекордів із призових фондів на турнірах із кіберспорту.

Нагадаємо, розробники гри STALKER представили тизер другой частини шутера і повідомили, що новенького підготували для гравців.

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