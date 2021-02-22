Daft Punk записали прощальное видео и заявили об уходе со сцены (видео)

В опубликованном ролике один из участников дуэта уходит из кадра, а второй — взрывается.

Музыкальный дуэт Daft Punk заявили о своем завершении карьеры. Об этом сообщает Pitchfork.

Парижский дуэт, который просуществовал 28 лет больше не выйдет на сцену. Кэтрин Фрейзер подтвердила изданию о распаде группы, но о его причинах ничего не рассказала.

На их YouTube странице вышло 8-минутное видео под названием "Эпилог", которое взято из их фильма "Электрома" за 2006 год. Практически все видео длится без звука, а затем начинается отчет и один из членов дуэта "взрывается".

Наиболее популярным треком Daft Punk является "Get Lucky", который вышел в составе альбома "Random Access Memoires" в 2013 году. За этот альбом группа получила пять премий Грэмми. Этот же альбом и стал последним в исполнение парижских исполнителей.

Daft Punk — французский электронный дуэт Томаса Бангалтера и Гай-Мануэля де Омем-Кристо основали Daft Punk в 1993 году. Их дебютный альбом вышел в 1997 году, в его состав вошли "Around the World" и "Da Funk".

Напомним, 13 февраля 2021 года умер джазовый музыкант Чик Кориа, который обладал 23 "Грэмми".