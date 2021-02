Умер гениальный джазовый музыкант Чик Кориа, у которого было 23 "Грэмми"

Легендарный музыкант скончался в возрасте 79 лет, продолжая создавать музыку до самых последних лет жизни, и даже записав в 2020-ом новый альбом.

Один из самых известных джазменов мира наших дней, американский пианист Чик Кориа (Chick Corea) умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, которую выявили у него недавно.

Такое сообщение появилось на официальной странице исполнителя в Facebook.

"Он был любимым мужем, отцом и дедом, а также для многих был великим наставником и другом. Благодаря своей работе и десятилетиям, проведенным в гастролях по миру, он затронул и вдохновил жизни миллионов", – написали администраторы страницы джазмена.

Кроме того, от лица музыканта было выложено его последнее послание к своим поклонникам:

"Я хочу поблагодарить всех тех, кто повстречался на моем пути, тех кто горел и сохранять музыку яркой. Надеюсь, что те, у кого есть вдохновение играть, писать или выступать – будут делать это. Если не для себя, то для всех нас. Дело не только в том, что миру нужно больше художников, но это к тому же просто очень весело.

И моих замечательных друзей-музыкантов, которые были для меня как родные, так долго я был с ними знаком. Это было благословение и честь учиться у всех вас и играть со всеми вами. Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы приносить радость и творить все, что я мог, и делать это с артистами, которыми я так восхищаюсь. Это было богатством моей жизни".

Чик Кориа начал свою карьеру в 1960-х годах. За время своей музыкальной деятельности он выиграл 23 премии Грэмми и 67 раз был номинантом. Джазмен играл играл в коллективе Майлза Дэвиса, где приложил руку к таким хитовым альбомам, как "In a Silent Way" и "Bitches Brew". Также выступал в собственном коллективе – трио "Circle", и в своей джаз-фьюжн группе "Return to Forever".

Кроме того Кориа играл со знаменитой рок-группой "Foo Fighters", основанной экс-барабанщиком Nirvana Дэйвом Гролом. А самый последний альбом у музыканта вышел в 2020-м году, на 78-ом году жизни Чика, и назывался "Plays". Релиз состоит из сольных исполнений артиста.

Напомним, на днях в возрасте 76-ти лет в собственном доме в Лас-Вегасе умерла знаменитая американская певица Мэри Уилсон, бессменная участница группы легендарной "The Supremes".