Daft Punk записали прощальне відео і заявили про відхід зі сцени (відео)

В опублікованому відео один з учасників дуету йде з кадру, а другий — вибухає.

Музичний дует Daft Punk заявив про завершення кар'єри. Про це повідомляє Pitchfork.

Паризький дует, який проіснував 28 років більше не вийде на сцену. Кетрін Фрейзер підтвердила виданню інформацію про розпад групи, але про його причини нічого не розповіла.

На їх YouTube сторінці вийшло 8-хвилинне відео під назвою "Епілог", яке взято з їхнього фільму "Електрома" за 2006 рік. Майже все відео триває без звуку, а потім починається відлік і один з членів дуету "вибухає".

Найбільш популярним треком Daft Punk є "Get Lucky", який вийшов в складі альбому "Random Access Memoires" у 2013 році. За цей альбом група отримала п'ять премій Греммі. Цей самий альбом і став останнім у виконанні паризьких виконавців.

Daft Punk — французький електронний дует Томаса Бангалтера і Гай-Мануеля де Омем-Крісто, які заснували Daft Punk у 1993 році. Їх дебютний альбом вийшов у 1997 році, до його складу увійшли "Around the World" і "Da Funk".

Нагадаємо, 13 лютого 2021 року помер джазовий музикант Чик Коріа, який володів 23 "Греммі".