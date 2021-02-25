Лесе Украинке – 150: интересные факты из жизни классика украинской литературы

Эту хрупкую женщину сам Иван Франко назвал "единственным мужчиной во всей литературной Украине".

25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения украинской поэтессы, писательницы, переводчицы Леси Украинки. Фокус подготовил самые интересные факты из жизни классика украинской литературы.

Поцелованная Богом

Лариса Косач родилась 25 февраля 1871 года в семье потомков казацкой старшины. Ее мать, Ольга Драгоманова-Косач была известной украинской писательницей (псевдоним Елена Пчилка), которая активно участвовала в женском движении и издавала альманах "Первый венок". Отец будущей поэтессы – Петр Косач – юрист, общественный деятель, чиновник, занимавший высокие посты. Он очень любил искусство, в частности литературу и живопись, а в его доме часто собирались писатели и художники на творческие вечера.

[ + – ] Ольга Драгоманова-Косач, мать поэтессы [ + – ] Петр Косач, отец Леси Украинки [ + – ] Леся Украинка

Девочка переняла от родителей любовь к искусству и тягу к знаниям. У нее рано проявился музыкальный талант: она пела и играла на фортепиано. И если бы не болезнь, которая еще в детстве приковала ее к кровати, то, возможно, стала бы знаменитым композитором.

В 4 года Леся научилась читать, а свой первый стих "Надежда" написала в 9 лет. Бытует мнение, что произведение вышло из-под пера девочки возле въездной башни в замке Любарта в Луцке под ясенем, который в народе называют "Лесиным". В прошлом году буря сломала это 200-летнее дерево.

"30-летняя война"

19 января 1881 года Леся сильно простудилась. Она пошла на реку Стырь смотреть, как святят воду. Из-за того, что на льду собралось много людей, поверх него начала набираться вода. Валенки, в которых была девочка, промокли, у нее сильно замерзли ноги. Уже вскоре она заболела, причем больше всего жаловалась на боли в правой ноге. Они были настолько сильными, что отважная и терпеливая, девочка даже плакала. Ее лечили от острого ревматизма с помощью мазей и ванн, и боли на несколько лет отступили. Однако, по мнению специалистов, именно тогда у нее и начался туберкулез, борьбу с которым она назвала "30-летней войной".

Официально туберкулез костей у нее диагностировали летом 1883 года. В 10 лет девочке сделали операцию по удалению пораженных болезнью костей, после чего обе ее руки и правая нога оказались в гипсе. Пальцами единственной свободной ноги она научилась играть на фортепиано, которое сейчас находится в музее села Колодяжное, Ковельского района, Волынской области.

[ + – ] Фортепиано Леси Украинки в доме-музее в селе Колодяжное Фото: pm-lntu.lutsk.ua

Что касается недуга, то после операции болезнь перешла на легкие, а затем – на почки.

С1884 года девушка начинает активно писать стихи, взяв творческий псевдоним Украинка. Его она "одолжила" у родного дяди Михаила Драгоманова, который подписывал свои публицистические произведения как "Украинец". Что касается имени Леся, то еще в детстве в семье ее называли именно так, а не полным именем Лариса.

Первый сборник стихов Леси Украинки "На крилах пісень" выходит во Львове в 1983 году. Публика и критики благосклонно встретили дебют, и молодая поэтесса стала популярной. В 1899 году выходит еще одна книга – "Думи і мрії". Ее стихи произвели впечатление на Ивана Франко, который полушутя-полусерьезно назвал ее "единственным мужчиной во всей литературной Украине".

Единственная любовь

Единственной любовью всей жизни поэтессы исследователи ее творчества называют белорусского революционера Сергея Мержинского. С ним она познакомилась, когда ей было 26 лет. Она приехала в Ялту, чтобы немного подышать морским воздухом, который облегчал ее состояние. С той же целью туда прибыл и Мержинский, который болел туберкулезом легких. Он был видным представителем социал-демократического течения в Беларуси и отвечал за связь между Киевом и Минском. На почве этой идеологии молодые люди и подружились.

Состояние Сергея ухудшалось, и в 1901 году, вопреки воле родителей и общественным нормам, Леся поехала в Минск, чтобы ухаживать за уже тяжело больным Мержинским. Два месяца она не отходила от его кровати.

Чувства Леси к Сергею не были взаимными, поскольку тот любил другую и, даже умирая на руках у нее, попросил написать прощальное письмо той женщине, Вере Крыжановской, сосланной в Вологду, и позаботиться о ней. Правда, мнения исследователей на данный факт расходятся. Некоторые историки считают, что он не заставлял поэтессу писать эти письма.

У кровати умирающего Мержинского Леся Украинка создала гениальное произведение "Одержимая". В письме Ивану Франко она позже скажет: "Зізнаюсь, що я писала в таку ніч, після якої довго буду жити, якщо вже тоді живою залишилась. І писала, навіть не вичерпавши скорботи, а в самому її апогеї. Якби мене хтось спитав, як я з усього цього вийшла живою, я б могла відповісти: "Я з цього створила драму…"".

[ + – ] Леся Украинка и Сергей Мержинский Фото: Открытые источники

После смерти Мержинского 3 марта 1901 года она шесть лет не снимала с себя траурную одежду. Кроме того, в ее творчестве появились 20 драматических произведений, а также много стихов, преисполненных драматизма и боли.

Леся Украинка и Ольга Кобылянская: дружба или любовь?

Особый интерес у историков и литературоведов вызывали отношения Леси Украинки и писательницы Ольги Кобылянской.

Сразу после смерти Межинского поэтесса написала письмо подруге, отметив, что единственное ее желание – приехать к Ольге в Черновцы. Переживая горе, она искала, куда бы убежать, а в Кобылянской видела именно ту родственную душу, которая помогла бы ей.

Поводом для слухов о том, что женщин связывало нечто большее чем дружба, в частности послужила и манера общения между ними. Леся Украинка называла Ольгу "ктосичок", "черненькая", "волшебный цветок", а в конце писем всегда рисовала "массажные" линии, которыми "разглаживала" тело подруги.

Леся все же приехала к Ольге в апреле 1901 года. Женщины жили в одной комнате и очень сблизились.

"Они понимали друг друга с полуслова, они понимали себя в молчании, как вспоминает об этом сама Леся Украинка. Они споверяли друг другу свои самые сокровенные творческие планы. Они стояли гораздо выше своего окружения и потому одновременно чувствовали себя одинокими", – рассказывала литературовед Тамара Гундорова.

Такая дружба была для них своего рода самотерапией. Однако, по словам Гундоровой, оснований говорить о сексуальных отношениях между женщинами нет.

"Но эти платонические отношения тоже эротические самом деле. Эти названия: "я тебя целую", "моя дорогая", "ктосичок", "обнимаю", "шлю свои пасы" — это тоже эротика", – отметила она.

[ + – ] Ольга Кобылянская и Леся Украинка Фото: Открытые источники

Оксана Забужко, которая много времени посвятила изучению творчества и жизни Леси Украинки, подчеркнула, что ласкательно-уменьшительный тип общения был характерным для семьи Косач, и Леся перенесла эти моменты в переписку с Кобылянской, чтобы сделать это общение максимально близким и домашним.

"Это не лесбийский сексуальный дискурс, это дискурс классически семейный, "домашний", сестринский… и аутентично украинский", – считает писательница, добавив, что подруги так никогда и не перешли на "ты".

Постепенно отношения между Лесей Украинкой и Ольгой Кобылянской стихли. В течение 4,5 лет они не писали ни одного письма друг другу.

Единственный муж

В 36 лет Леся Украинка познакомится с юристом по специальности и фольклористом по призванию Климентом Квиткой. Как и она, мужчина также болел туберкулезом и был младше на девять лет. Общая беда сблизила молодых людей, а позже Леся Украинка говорила, что ее религия – это религия жертвования. Ей необходимо было о ком-то заботиться, и Квитка прекрасно закрывал эту потребность.

Климент собирал народные песни и даже выдал сборник песен, записанных из уст своей любимой.

Фото: Открытые источники

Семья поэтессы сначала не хотела такого зятя и в штыки восприняла выбор дочери. Та, в свою очередь, отказалась от их финансовой поддержки. С годами родители вынуждена были смириться с решением Леси, однако мать настаивала на том, чтобы пара обвенчалась, причем доходило до серьезных споров на эту тему. Через полтора года Леся сдалась, и они с Климентом обвенчались в маленькой церквушке на окраине Киева 7 августа 1907-го. После церемонии она написала матери слова "Слава Богу, все закончилось".

Леся потом часто упрекала себя за "слабость", но оправдывалась, что не могла больше подвергать Климента опасности: он работал в кавказских судах, где обязательным требованием была официальная регистрация брака.

Поэтесса нежно называла супруга Клёней. Они сумели сохранить в браке уважение и взаимопонимание, хотя их жизнь нельзя было назвать легкой. Литературная деятельность не приносила Лесе денег, а Климент пытался найти более высокооплачиваемую работу, переезжая с одного места на другое. Деньги ему нужгны были для того, чтобы лечить жену и облегчать ее состояние.

Последние годы прожила в Грузии, где всего за 10 дней Леся Украинка написала легендарную "Лесную песню". За несколько лет до смерти она практически не выходила из дома, ей тяжело было не то, что вставать, а даже расчесаться. В семье не хватало денег, и чтобы хоть как-то прожить и отбиться от кредиторов, ее муж продавал домашние вещи.

Несмотря на все трудности, Климент подарил Лесе покой и ощущение того, что ей наконец есть на кого опереться. Он оставался с ней до последних минут ее жизни ее жизни. После смерти жены Климент прожил еще 40 лет.

Кстати, именно благодаря мужу Леси Украинки, сохранился голос поэтессы, записанный Квиткой.

Глаза цвета неба

В последние годы жизни глаза Леси Украинки изменили свой цвет: из с темно-серых они стали насыщенно голубыми и будто неземными, что очень удивляло окружающих. Об этом малоизвестном факте вспоминала мать поэтессы Елена Пчилка, которая была с дочерью до последних минут ее жизни, а также писала сестра Леси Исидора Косач-Борисова.

Леся Украинка умерла 1 августа 1913 года в Грузии, когда ей было 42 года. Ее похоронили в Киеве на Байковом кладбище. Гроб с ее телом несли шестеро женщин.

[ + – ] Похрон Леси Украинки в Киеве Фото: Радио Свобода

[ + – ] Могила Леси Украинки на Байковом кладбище Фото: Открытые источники

В 2017 году в Киеве вандал осквернил могилу Леси Украинки, украв с памятника бронзовые гирлянды. Полиция задержала подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за наркотики 38-летний киевлянин, который живет возле Байкового кладбища.

Сегодня ни один из потомков Леси живет на территории Украины. Ее внучатые племянники дано за границей. Так, в Швейцарии живет Роберто Гааб — внучатый племянник, внук Лесиной сестры Оксаны Косач-Шимановской, а в США живет Ольга Лютон-Петрова — внучка Лесиной сестры Изидоры Косач-Борисовой.

Напомним, испанский писатель Хосе Андрес Альваро Окарис к 150-летнему юбилею поэтессы выпустил книгу "Леся Украинка – душа Украины". А площадь в Мадриде, на которой расположено посольство Украины в Испании, назвали именем Леси Украинки. Там же со временем появится памятник украинской поэтессе.