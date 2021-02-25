Лесі Українці — 150: цікаві факти з життя класика української літератури

Цю тендітну жінку сам Іван Франко назвав "єдиним чоловіком у всій літературній Україні".

25 лютого виповнюється 150 років від дня народження української поетеси, письменниці, перекладачки Лесі Українки. Фокус підготував найцікавіші факти з життя класика української літератури.

Поцілована Богом

Лариса Косач народилася 25 лютого 1871 року в родині нащадків козацької старшини. Її мати, Ольга Драгоманова-Косач була відомою українською письменницею (псевдонім Олена Пчілка), яка брала активну участь у жіночому русі та видавала альманах "Перший вінок". Батько майбутньої поетеси — Петро Косач — юрист, громадський діяч, чиновник, який займав високі посади. Він дуже любив мистецтво, зокрема літературу і живопис, а в його будинку часто збиралися письменники і художники на творчі вечори.

[ + – ] Ольга Драгоманова-Косач, мати поетеси [ + – ] Петро Косач, батько Лесі Українки [ + – ] Леся Українка

Дівчинка перейняла від батьків любов до мистецтва і тягу до знань. У неї рано проявився музичний талант: вона співала і грала на фортепіано. І якби не хвороба, яка ще в дитинстві прикувала її до ліжка, то, можливо, стала б знаменитим композитором.

У 4 роки Леся навчилася читати, а свій перший вірш "Надія" написала в 9 років. Існує думка, що твір вийшов з-під пера дівчинки біля в'їзної вежі в замку Любарта в Луцьку під ясенем, який у народі називають "Лесиним". У минулому році буря зламала це 200-річне дерево.

"30-річна війна"

19 січня 1881 року Леся сильно застудилася. Вона пішла на річку Стир дивитися, як святять воду. Через те, що на льоду зібралося багато людей, поверх нього почала набиратися вода. Валянки, у яких була дівчинка, промокли, у неї сильно змерзли ноги. Уже незабаром вона захворіла, причому найбільше скаржилася на болі в правій нозі. Вони були настільки сильними, що відважна і терпляча дівчинка навіть плакала. Її лікували від гострого ревматизму за допомогою мазей і ванн, і болі на кілька років відступили. Однак, на думку фахівців, саме тоді в неї і почався туберкульоз, боротьбу з яким вона назвала "30-річною війною".

Офіційно туберкульоз кісток у неї діагностували влітку 1883 року. У 10 років дівчинці зробили операцію з видалення уражених хворобою кісток, після чого обидві її руки і права нога опинилися в гіпсі. Пальцями єдиною вільною ноги вона навчилася грати на фортепіано, яке наразі перебуває в музеї села Колодяжне, Ковельського району, Волинської області.

[ + – ] Фортепіано Лесі Українки в будинку-музеї в селі Колодяжне Фото: pm-lntu.lutsk.ua

Що стосується недуги, то після операції хвороба перейшла на легені, а потім — на нирки.

З 1884 року дівчина починає активно писати вірші, взявши творчий псевдонім Українка. Його вона "позичила" в рідного дядька Михайла Драгоманова, який підписував свої публіцистичні твори як "Українець". Що стосується імені Леся, то ще в дитинстві в сім'ї її називали саме так, а не повним ім'ям Лариса.

Перша збірка віршів Лесі Українки "На крилах пісень" виходить у Львові в 1983 році. Публіка і критики прихильно зустріли дебют, і молода поетеса стала популярною. У 1899 році виходить ще одна книга — "Думи і мрії". Її вірші справили враження на Івана Франка, який напівжартома-напівсерйозно назвав її "єдиним чоловіком у всій літературній Україні".

Єдина любов

Єдиним коханням всього життя поетеси дослідники її творчості називають білоруського революціонера Сергія Мержинського. З ним вона познайомилася, коли їй було 26 років. Вона приїхала в Ялту, щоб трохи подихати морським повітрям, яке полегшувало її стан. З тією ж метою туди прибув і Мержинський, який хворів на туберкульоз легенів. Він був видатним представником соціал-демократичної течії в Білорусі і відповідав за зв'язок між Києвом і Мінськом. На грунті цієї ідеології молоді люди і подружилися.

Стан Сергія погіршувався, і в 1901 році, всупереч волі батьків і громадським нормам, Леся поїхала в Мінськ, щоб доглядати за вже важко хворим Мержинським. Два місяці вона не відходила від його ліжка.

Почуття Лесі до Сергія не були взаємними, оскільки той любив іншу і, навіть вмираючи на руках у неї, попросив написати прощального листа тій жінці, Вірі Крижановській, засланій у Вологду, і подбати про неї. Правда, думки дослідників щодо цього факту розходяться. Деякі історики вважають, що він не змушував поетесу писати ці листи.

Біля ліжка вмираючого Мержинського Леся Українка створила геніальний твір "Одержима". У листі Івану Франку вона пізніше скаже: "Зізнаюсь, що я писала в таку ніч, після якої довго буду жити, якщо вже тоді живою залишилась. І писала, навіть НЕ вичерпавши скорботи, а в самому її апогеї. Якби мене хтось спитав, як я з усього цього вийшла живою, я б могла відповісти: "я з цього створю драму..."".

[ + – ] Леся Українка і Сергій Мержинський Фото: Открытые источники

Після смерті Мержинського 3 березня 1901 року Леся шість років не знімала із себе жалобний одяг. Крім того, у її творчості з'явилися 20 драматичних творів, а також багато віршів, сповнених драматизму і болю.

Леся Українка й Ольга Кобилянська: дружба чи любов?

Особливий інтерес в істориків і літературознавців викликали відносини Лесі Українки та письменниці Ольги Кобилянської.

Відразу після смерті Мержинського поетеса написала лист подрузі, зазначивши, що єдине її бажання — приїхати до Ольги до Чернівців. Переживаючи горе, вона шукала, куди б втекти, а в Кобилянській бачила саме ту споріднену душу, яка допомогла б їй.

Приводом для чуток про те, що жінок пов'язувало щось більше, ніж дружба, зокрема послужила і манера спілкування між ними. Леся Українка називала Ольгу "хтосічок", "чорненька", "чарівна квітка", а в кінці листів завжди малювала "масажні" лінії, якими "розгладжувала" тіло подруги.

Леся все ж приїхала до Ольги у квітні 1901 року. Жінки жили в одній кімнаті і дуже зблизилися.

"Вони розуміли один одного з півслова, вони розуміли себе в мовчанні, як згадує про це сама Леся Українка. Вони довіряли один одному свої найпотаємніші творчі плани. Вони стояли набагато вище свого оточення і тому одночасно відчували себе самотніми", — розповідала літературознавець Тамара Гундорова.

Така дружба була для них свого роду самотерапією. Однак, за словами Гундорової, підстав говорити про сексуальні стосунки між жінками немає.

"Але ці платонічні відносини теж еротичні насправді. Ці назви: "я тебе цілую", "моя люба", "хтосічок", "обіймаю", "шлю свої паси" — це теж еротика", — зазначила вона.

[ + – ] Ольга Кобилянська і Леся Українка Фото: Открытые источники

Оксана Забужко, яка багато часу присвятила вивченню творчості і життя Лесі Українки, підкреслила, що пестливо-зменшувальні тип спілкування був характерним для родини Косачів, і Леся перенесла ці моменти в листування з Кобилянською, щоб зробити це спілкування максимально близьким і домашнім.

"Це не лесбійський сексуальний дискурс, це дискурс класично сімейний, "домашній", сестринський ... і автентично український", — вважає письменниця, додавши, що подруги так ніколи і не перейшли на "ти".

Поступово відносини між Лесею Українкою та Ольгою Кобилянською стихли. Протягом 4,5 років вони не писали жодного листа один одному.

Єдиний чоловік

У 36 років Леся Українка познайомиться з юристом за фахом і фольклористом за покликанням Климентом Квіткою. Як і вона, чоловік також хворів на туберкульоз і був молодший на дев'ять років. Загальна біда зблизила молодих людей, а пізніше Леся Українка говорила, що її релігія — це релігія жертвування. Їй необхідно було про когось піклуватися, і Квітка прекрасно закривав цю потребу.

Климент збирав народні пісні і навіть видав збірку пісень, записаних з вуст своєї коханої.

Фото: Открытые источники

Сім'я поетеси спочатку не хотіла такого зятя і в багнети сприйняла вибір дочки. Та, у свою чергу, відмовилася від їхньої фінансової підтримки. З роками батьки змушена були змиритися з рішенням Лесі, однак мати наполягала на тому, щоб пара обвінчалася, причому доходило до серйозних суперечок на цю тему. Через півтора року Леся здалася, і вони з Климентом повінчалися в маленькій церковці на околиці Києві 7 серпня 1907-го. Після церемонії вона написала матері слова "Слава Богу, усе закінчилося".

Леся потім часто дорікала себе за "слабкість", але виправдовувалася, що не могла більше піддавати Климента небезпеці: він працював у кавказьких судах, де обов'язковою вимогою була офіційна реєстрація шлюбу.

Поетеса ніжно називала чоловіка Клені. Вони зуміли зберегти в шлюбі повагу і взаєморозуміння, хоча їхнє життя не можна було назвати легким. Літературна діяльність не приносила Лесі грошей, а Климент намагався знайти більш високооплачувану роботу, переїжджаючи з одного місця на інше. Гроші йому потрібні були для того, щоб лікувати дружину і полегшувати її стан.

Останні роки прожила в Грузії, де всього за 10 днів Леся Українка написала легендарну "Лісову пісню". За кілька років до смерті вона практично не виходила з дому, їй важко було не те, що вставати, а навіть розчесатися. У родині не вистачало грошей, і щоб хоч якось прожити і відбитися від кредиторів, її чоловік продавав домашні речі.

Незважаючи на всі труднощі, Климент подарував Лесі спокій і відчуття того, що їй нарешті є на кого спертися. Він залишався з нею до останніх хвилин її життя. Після смерті дружини Климент прожив ще 40 років.

До речі, саме завдяки чоловікові Лесі Українки, зберігся голос поетеси, записаний Квіткою.

Очі кольору неба

В останні роки життя очі Лесі Українки змінили свій колір: з темно-сірих вони стали насичено блакитними і ніби неземними, що дуже дивувало оточення. Про цей маловідомий факт згадувала мати поетеси Олена Пчілка, яка була з дочкою до останніх хвилин її життя, а також писала сестра Лесі Ісидора Косач-Борисова.

Леся Українка померла 1 серпня 1913 року в Грузії, коли їй було 42 роки. Її поховали в Києві на Байковому кладовищі. Труну з її тілом несли шестеро жінок.

[ + – ] Похорон Лесі Українки в Києві Фото: Радио Свобода

[ + – ] Могила Лесі Українки на Байковому кладовищі Фото: Открытые источники

У 2017 році в Києві вандал осквернив могилу Лесі Українки, вкравши з пам'ятника бронзові гірлянди. Поліція затримала підозрюваного в крадіжці. Ним виявився раніше судимий за наркотики 38-річний киянин, який живе біля Байкового кладовища.

Сьогодні жоден з нащадків Лесі не живе на території України. Її внучаті племінники давно за кордоном. Так, у Швейцарії живе Роберто Гааб — внучатий племінник, внук Лесиної сестри Оксани Косач-Шимановської, а в США живе Ольга Лютон-Петрова — внучка Лесиної сестри Ізидори Косач-Борисової.

Нагадаємо: іспанський письменник Хосе Андрес Альваро Окаріс до 150-річного ювілею поетеси випустив книгу "Леся Українка — душа України". А площу в Мадриді, на якій розташоване посольство України в Іспанії, назвали іменем Лесі Українки. Там же з часом з'явиться пам'ятник українській поетесі.