"Сказка закончилась": бывшая жена рассказала о браке с Богданом на шоу "Холостяк"

Анна Богдан разочаровалась в бывшем главе главе Офиса президента, несмотря на яркие романтические отношения.

Бывшая жена рассказала о жизни с Андреем Богданом и причине развода в первом выпуске 11 сезона шоу "Холостяк". Она добилась расположения Михаила Заливако в первом выпуске, который показали на телеканале "СТБ" 5 марта.

Холостяк Михаил Заливако пригласил Анну Богдан на личную беседу и расспросил о предыдущих отношениях. Как призналась девушка, после развода с экс-руководителем ОП ни один мужчина не смог ее зацепить. Андрей Богдан строил "интересные стратегии", чтобы завоевать возлюбленную.

"Летали на воздушном шаре, запускал салюты, путешествия в разные страны мира. С ним я узнала, как это ― плакать от счастья", — поделилась Анна. — "Он мне подарил весь мир. Я мечтала попасть в Нью-Йорк, а он осуществил эту мечту".

[ + – ] Анна Богдан на шоу Холостяк Фото: СТБ

Девушка добавила, что известный адвокат сделал ей предложение через три месяца после начала отношений. Пара организовала свадьбу на острове Бали в Индонезии, и Анна была в полном восторге. Несмотря на яркие моменты, со временем она разочаровалась в Андрее и сама инициировала расставание.

"Все было просто сказочно. Но со временем сказка закончилась. Было сильное разочарование в человеке. Мы были три года вместе, а в браке — полтора. Обидно, что не сложилось, ведь я любила", — сообщила Анна своему собеседнику.

Богдан заявила, что много работала над собой и смогла прийти в себя после разрыва. Теперь она готова влюбиться и начать новые отношения. После такой откровенной беседы Михаил Заливако вручил участнице розу и сообщил, что еще поговорит с ней на эту тему.

[ + – ] Анна Богдан и Михаил Заливако на шоу Холостяк Фото: СТБ

Ранее Андрей Богдан заявил, что украинского посла в Китае Сергея Камышева за полгода до смерти "терроризировали увольнением" из-за того, что тот — "человек Богдана". Бывший глава ОП назвал покойного легендой дипломатии и рассказал о его положительных качествах и пригрозил обидчику посла тюремным заключением.

Сергей Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине в 2004—2009 и 2019−2021 годах. Диплома успел несколько месяцев поработать советником Андрея Богдана в Офисе президента. Смерть настигла его в китайском городе Чжанцзякоу 14 февраля. Предполагается, что 64-летний посол скончался из-за обширного инфаркта. У него остались жена и двое детей.