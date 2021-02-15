Смерть посла Украины в КНР: Андрей Богдан заявил, что дипломата " терроризировали увольнением"

Сергей Камышев скончался 14 февраля от инфаркта

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал смерть посла Украины в Китае. Пост он написал в Facebook, не стесняясь в выражениях.

На своей страничке в социальных сетях Андрей Богдан, назвав дважды посла Украины в КНР легендой дипломатии, честным, профессиональным и искренним человеком, сообщил, что Камышева "терроризировали увольнением" из-за того, что тот — "человек Богдана".

Экс-глава Офиса президента не назвал имя человека, который, по его мнению, "терроризировал" дипломата, однако характеризовал его, среди прочего, как "тупого выродка", которому не понятно, что такое профессионализм и интересы государства. "Ты будешь сидеть", — резюмировал Богдан.

Напомним, Сергей Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине в 2004—2009 и 2019−2021 годах. До своего второго назначения Камышев несколько месяцев работал советником Андрея Богдана в бытность того руководителем ОП.

Сергей Камышев родился в 1956 году в Днепропетровске. Закончил Донецкий национальный университет. Работал на руководящих должностях в угольной промышленности.

В 1993 году получил второе высшее образование и стал работать в Министерстве иностранных дел Украины.

До начала 2000-х годов Сергей Камышев работал в украинских посольствах в Египте, Ливане и Сирии, затем в аппарате МИД.

В 2009-2010 возглавлял Департамент консульской службы, с 2010 по 2014 работал в Кабмине на должностях заместителя министра Кабинета министров и замглавы руководителя Секретариата.

Смерть дипломата произошла в городе Чжанцзякоу. Причиной называют обширный инфаркт.

У дипломата остались жена, взрослые дочь и сын.