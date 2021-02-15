Умер посол Украины в Китае Сергей Камышев

Сергей Камышев возглавлял украинское посольство дважды – в 2004-2009 и 2019-2021 годах. Некоторые СМИ сообщают, что причиной смерти стал инфаркт.

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Китае Сергей Камышев умер в возрасте 64 лет в воскресенье, 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Камышеву было 64 года. Работать в МИД он начал в начале 1990-х годов, посольство в КНР возглавлял дважды – в 2004-2009 и 2019-2021 годах. В ведомстве отмечают, что он лично приложил значительные усилия для построения отношений со странами Азии и Ближнего Востока.

"Своим примером профессионализма Сергей Алексеевич вдохновил не одно поколение украинских дипломатов, которые, переняв его опыт и знания, ныне работают на ответственных должностях, как в центральном аппарате МИД, так и за границей", – говорится в сообщении.

В министерстве выразили глубокие соболезнования семье и близким Камышева.

Как сообщает издание ZN.ua, причиной смерти дипломата стал обширный инфаркт.

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