Американский конгрессмен-республиканец Рон Райт умер от коронавируса

Райт стал первым действующим членом Конгресса США, умершим от COVID-19.

Член Палаты представителей США, республиканец из Техаса конгрессмен Рон Райт умер в ночь на воскресенье, после положительного результата теста на COVID-19, диагностированного у политика в конце января, передает "The Hill".

"Конгрессмен Рон Райт скончался мирно в возрасте 67 лет, 7-го февраля 2021 года. Его жена Сьюзен была рядом с ним", – сообщается в заявлении команды Райта в понедельник, 9 февраля. Таким образом, Райт стал первым действующим членом Конгресса, который скончался от коронавируса.

Райт объявил о своем диагнозе еще 21 января, отметив, что у него легкие симптомы: "У меня незначительные симптомы, но в целом я чувствую себя хорошо и на этой неделе продолжу работать по округу № 6 из дома".

Однако несколькими днями позже политик с осложнениями был госпитализирован в техасский Медицинский центр Университета Бэйлор – медучреждение, которое находится в ТОПе списка "Лучших больниц Америки" пятнадцатый год подряд.

Пресс-служба конгрессмена сообщила, что у Райта также был рак легких, диагностированный летом 2019 года: "В течение последних нескольких лет конгрессмен Райт при лечении рака придерживался строгого рабочего графика в Палате представителей США и дома, в округе № 6 в Техасе".

Райт Рон Райт ранее занимал пост мэра техасского города Арлингтон, а затем работал руководителем аппарата своего предшественника, бывшего республиканца Джо Бартона. После того, как Бартон объявил о своей отставке в 2017 году, Райт решил баллотироваться на прежнее место своего босса, победив на выборах и представляя 6-й избирательный округ Техаса в 2018 году.

Республиканец входил в комитет палаты представителей по иностранным делам и комитет палаты представителей по вопросам образования и труда. Усопший политик оставил после себя жену Сьюзан, детей Джастина и Рэйчел и девять внуков.

Как отмечается в материале, в конце 2020-го года в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер 41-летний республиканец Люк Летлоу, представлявший пятый округ Луизианы. Однако смерть Летлоу наступила еще до того, как он должен был вступить в свою должность конгрессмена.

Напомним, недавно в штате Огайо, в методистской больнице Риверсайд, с разницей в три часа от коронавируса скончалась супружеская пара: Лоис и Пи Джей Конноры. Супруги, прожившие в браке 52 года, в последние минуты жизни держались за руки.