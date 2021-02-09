Американський конгресмен-республіканець Рон Райт помер від коронавірусу

Райт став першим чинним членом Конгресу США, який помер від COVID-19.

Член Палати представників США, республіканець з Техасу конгресмен Рон Райт помер у ніч на неділю після позитивного результату тесту на COVID-19, діагностованого в політика наприкінці січня, передає "The Hill".

"Конгресмен Рон Райт помер мирно у віці 67 років, 7-го лютого 2021 року. Його дружина Сьюзен була поруч з ним", — повідомляється в заяві команди Райта в понеділок, 9 лютого. Таким чином, Райт став першим чинним членом Конгресу, який помер від коронавірусу.

Райт оголосив про свій діагноз ще 21 січня, зазначивши, що в нього легкі симптоми: "У мене незначні симптоми, але в цілому я відчуваю себе добре і на цьому тижні продовжу працювати по округу № 6 з дому".

Однак кількома днями пізніше політик з ускладненнями був госпіталізований до техаського Медичного центру Університету Бейлор — медустанову, яка перебуває в ТОПі списку "Кращих лікарень Америки" п'ятнадцятий рік поспіль.

Прес-служба конгресмена повідомила, що в Райта також був рак легенів, діагностований влітку 2019 року: "Протягом останніх декількох років конгресмен Райт при лікуванні раку дотримувався строгого робочого графіку в Палаті представників США і вдома, в окрузі № 6 у Техасі".

Рон Райт раніше займав пост мера техаського міста Арлінгтон, а потім працював керівником апарату свого попередника, колишнього республіканця Джо Бартона. Після того, як Бартон оголосив про свою відставку у 2017 році, Райт вирішив балотуватися на колишнє місце свого боса, перемігши на виборах і представляючи 6-й виборчий округ Техасу у 2018 році.

Республіканець входив до комітету палати представників з іноземних справ і комітету палати представників з питань освіти і праці. Покійний політик залишив після себе дружину Сьюзан, дітей Джастіна і Рейчел і дев'ятьох онуків.

Як зазначається в матеріалі, наприкінці 2020-го року в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 41-річний республіканець Люк Летлоу, який представляв п'ятий округ Луїзіани. Однак смерть Летлоу настала ще до того, як він повинен був вступити на свою посаду конгресмена.

Нагадаємо: нещодавно в штаті Огайо, у методистській лікарні Ріверсайд, з різницею в три години від коронавірусу померла подружня пара: Лоїс і Пі Джей Коннор. Подружжя, яке прожило в шлюбі 52 роки, в останні хвилини життя трималися за руки.