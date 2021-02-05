Пара, прожившая в браке 52 года, умерла от коронавируса с разницей в три часа (фото)

В последние минуты жизни муж и жена держались за руки.

Супруги Лоис и Пи Джей Коннор скончались от коронавируса в в методистской больнице Риверсайд в Колумбусе, штат Огайо с разницей всего в три часа, сообщает телеканал ABC 6.

Пара попала в медучреждение в январе. Сначала их поместили в разные палаты, однако муж и жена поддерживали связь, отправляя друг другу записки с признаниями в любви и словами поддержки с помощью медсестер.

Фото: скриншот/ABC 6

Однако вскоре состояние Лоис стало ухудшаться, и ПиДжей не находил себе места. Врачи констатировали, что у мужчины показатели тоже падают, поэтому было решено поставить их кровати рядом, чтобы они могли друг друга поддерживать.

Фото: скриншот/ABC 6

По словам дочери пары Мэри Мазик, в последние минуты жизни ее родители держались за руки.

"Я сказала папе, который умирал, чтобы он отпустил маму, когда стало ясно, что она уже не придет в сознание. А еще сказала, что у нас все будет в порядке, чтобы он не волновался за нас, у нас все будет хорошо, и чтобы он шел к маме", – рассказала она журналистам.

Однако Пи Джей умер первым, а через три часа к нему присоединилась Лоис. Пара прожила в браке 52 года.

Фото: скриншот/ABC 6

У супругов осталось трое взрослых детей. Кроме Мэри, пара воспитала также дочь Энн и сына Патрика, который работает начальником пожарной охраны Ньюарка. У них также были несколько внуков и правнук, которых Лоис и Пи Джей очень любили.

Энн со слезами на глазах сказала прессе, что понимала, что родители умирают, однако их смерть стала для нее шоком, поскольку они всегда были "активны и жизнерадостны".

В свою очередь Патрик Коннор поблагодарил врачей за все то, что они сделали для его родителей в последние дни их жизни:

"Мое сердце принадлежит тем медицинским работникам, которые помогли нам, и я не могу отблагодарить их достаточно".

[ + – ] Патрик Коннор с родителями Фото: скриншот/ABC 6

Похожая история имела место в США в декабре прошлого года. Майк и Кэрол Бруно, пожилые супруги из Чикаго скончались от COVID-19 с разницей в 10 дней, после того, как Кэрол решилась встретилась со своими сыном и дочерью.