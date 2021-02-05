Пара, яка прожила в шлюбі 52 роки, померла від коронавірусу з різницею в три години (фото)

В останні хвилини життя чоловік і дружина трималися за руки.

Подружжя Лоїс і Пі Джей Коннор померли від коронавірусу в в методистської лікарні Ріверсайд у Колумбусі, штат Огайо з різницею всього в три години, повідомляє телеканал ABC 6.

Пара потрапила в медустанову в січні. Спочатку їх помістили в різні палати, однак чоловік і дружина підтримували зв'язок, відправляючи один одному записки із зізнаннями в коханні і словами підтримки за допомогою медсестер.

Фото: скриншот/ABC 6

Однак незабаром стан Лоїс став погіршуватися, і Пі Джей не знаходив собі місця. Лікарі констатували, що в чоловіка показники теж падають, тому було вирішено поставити їх ліжка поряд, щоб вони могли одне одного підтримувати.

Фото: скриншот/ABC 6

За словами дочки пари Мері Мазік, в останні хвилини життя її батьки трималися за руки.

"Я сказала татові, який помирав, щоб він відпустив маму, коли стало зрозуміло, що вона вже не прийде до тями. А ще сказала, що в нас все буде добре, щоб він не хвилювався за нас, і щоб він йшов до мами", — розповіла вона журналістам.

Однак Пі Джей помер першим, а через три години до нього приєдналася Лоїс. Пара прожила в шлюбі 52 роки.

Фото: скриншот/ABC 6

У подружжя залишилося троє дорослих дітей. Крім Мері, пара виховала також дочку Енн і сина Патріка, який працює начальником пожежної охорони Ньюарка. У них також були кілька онуків і правнук, яких Лоїс і Пі Джей дуже любили.

Енн зі сльозами на очах сказала пресі, що розуміла, що батьки вмирають, проте їхня смерть стала для неї шоком, оскільки вони завжди були "активні і життєрадісні".

У свою чергу Патрік Коннор подякував лікарям за все те, що вони зробили для його батьків в останні дні їхнього життя:

"Моє серце належить тим медичним працівникам, які допомогли нам, і я не можу віддячити їм достатньо".

[ + – ] Патрік Коннор з батьками Фото: скриншот/ABC 6

Схожа історія була в США в грудні минулого року. Майк і Керол Бруно, літнє подружжя з Чикаго померли від COVID-19 з різницею в 10 днів, після того, як Керол вирішила зустрітися зі своїми сином і дочкою.