Помер посол України в Китаї Сергій Камишев

Сергій Камишев очолював українське посольство двічі — у 2004-2009 і 2019-2021 роках. Деякі ЗМІ повідомляють, що причиною смерті став інфаркт.

Надзвичайний і Повноважний посол України в Китаї Сергій Камишев помер у віці 64 років у неділю, 14 лютого. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Камишеву було 64 роки. Працювати в МЗС він почав на початку 1990-х років, посольство в КНР очолював двічі — у 2004-2009 і 2019-2021 роках. У відомстві зазначають, що він особисто доклав значних зусиль для побудови відносин із країнами Азії та Близького Сходу.

"Своїм прикладом професіоналізму Сергій Олексійович надихнув не одне покоління українських дипломатів, які, перейнявши його досвід і знання, нині працюють на відповідальних посадах, як у центральному апараті МЗС, так і за кордоном", — йдеться в повідомленні.

У міністерстві висловили глибокі співчуття родині та близьким Камишева.

Як повідомляє видання ZN.ua, причиною смерті дипломата став обширний інфаркт.

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