Умер отец братьев Суркисов Михаил, которому был 101 год

Михаил Суркис — отец президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса и почетного члена УЕФА Григория Суркиса. Место и время церемонии прощания озвучат позже.

4 февраля 2021 года умер Михаил Давыдович Суркис. Ему был 101 год. Об этом сообщается на официальном сайте киевского ФК "Динамо".

"Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек — легенда, который перешагнул столетний порог, навсегда будет примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых", — написали в пресс-службе клуба.

Представители "Динамо" сообщили, что из-за тяжелой утраты скорбят, в том числе, сотрудники ФК, команда и тренерский штаб.

"Всем нам будет очень не хватать этого изысканного тонкого юмора и самоиронии, которые более 100 лет сопровождали по жизни Михаила Давыдовича Суркиса. Вечная ему память", — написали в пресс-службе.

В ФК отметили, что время и место прощания с почившим Михаилом Суркисом объявят позже.

Напомним, 2 февраля ушел из жизни украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.