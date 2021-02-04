Помер батько братів Суркісів Михайло, якому був 101 рік

Михайло Суркіс — батько президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса і почесного члена УЄФА Григорія Суркіса. Місце і час церемонії прощання озвучать пізніше.

4 лютого 2021 помер Михайло Давидович Суркіс. Йому був 101 рік. Про це повідомляється на офіційному сайті київського ФК "Динамо".

"Михайло Давидович прожив довге, яскраве і гідне життя, залишивши по собі добру пам'ять. Людина — легенда, яка переступила столітній поріг, назавжди буде прикладом життєлюбства для великої родини Суркісів, численних друзів і знайомих", — написали в прес-службі клубу.

Представники "Динамо" повідомили, що через тяжку втрату сумують, у тому числі, співробітники ФК, команда і тренерський штаб.

"Усім нам буде дуже не вистачати цього вишуканого тонкого гумору та самоіронії, які понад 100 років супроводжували по життю Михайла Давидовича Суркіса. Вічна йому пам'ять", — написали в прес-службі.

У ФК зазначили, що час і місце прощання з покійним Михайлом Суркісом оголосять пізніше.

Нагадаємо: 2 лютого пішов з життя український режисер і продюсер Сергій Проскурня.