Умер украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня

Деятель культуры ушел на 64 году жизни.

О смерти Сергея Проскурни вчера поздней ночью сообщил бывший министр Культуры Евгения Нищука. Об этом он написал пост в Фейсбуке.

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл наш Драматург… Сложно осознать масштабы событий, которых касалось сердце и креатив. Мой ВЕЛИКИЙ ДРУГ. Огромная потеря для меня и всех нас", — пишет Евгиний Нищук.

Причина смерти Сергея Проскурни не сообщается, как не сообщается и дата прощания с ним.

Сергей Проскурня — театральный режиссер и продюсер. Лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" и имени Сергея Данченка. Один из создателей фестиваля "Червона рута", был одним из инициаторов фестиваля нетрадиционных жанров искусства "Вивих". Организатор "Местецького Березілля".

Сергей Проскурня был режиссером оратории "С нами Бог", который посвящен Героям Небесной сотни и военным, сражающимся на Донбассе.

Напомним, ранее из жизни ушел 88-летний актер Василий Лановой.