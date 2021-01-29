На 88-м году жизни умер актер Василий Лановой

В своей жизни вне кино и театральной сцены популярнейший актер сначала активно поддерживал коммунистов, а в последние годы стал активным путинцем.

Народный артист СССР Василий Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 января. В ночь на 28 января ему стало хуже, он был помещен в реанимацию и через сутки умер, сообщила его жена актриса Ирина Купченко.

Лановой родился в 1934 году в Москве. Советский и российский актер театра и кино, общественный деятель, театральный педагог.

Еще во время учебы в 1954 году снялся в своем первом фильме "Аттестат зрелости", в 1956 году сыграл главную роль в фильме "Павел Корчагин".

С 1957 года – актер Государственного академического театра имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса ("Гамлет"), Маяковского ("Конармия"), Цезаря ("Антоний и Клеопатра"), Пушкина ("Шаги Командора"), Троцкого ("Брестский мир"), Джорджа Шоу ("Милый лжец") и многие другие.

Сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин "Алые паруса" (1961), "Война и мир" (1965–1968), "Офицеры" (1971), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Анна и Командор" (1974), "Дни Турбиных" (1976) и другие.

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Сын украинских крестьян, которые бежали от коллективизации в Москву, В своей жизни вне кино и театральной сцены активно поддерживал коммунистов, а в последние годы стал активным путинцем.

Напомним, 27 января в Москве на 69-м году жизни умер известный российский актер Юрий Лахин.

Российский актер театра и кино Денис Карасев скончался 13 января в Москве в возрасте 57 лет.

Актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", в декабре прошлого года умер в возрасте 71 года.