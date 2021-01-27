Звезда российских сериалов Юрий Лахин умер от осложнений коронавируса

От COVID-19 звезда "Молодежки", "Вечного зова" и "Громовых" Юрий Лахин выздоровел еще перед Новым годом, но после оказался в больнице с осложнениями.

В Москве на 69-м году жизни умер известный российский актер Юрий Лахин. Об этом в среду, 27 января, сообщил на своей странице в Facebook драматург Николай Коляда.

"Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме", – написал Коляда.

В свою очередь, издание E1.RU, ссылаясь на Ольгу Битюцкую, сообщило, что в конце прошлого года актер и его супруга заболели коронавирусом.

"Они [Юрий и его супруга Елена] переболели в декабре, перед Новым годом. Потом Юре сделали КТ и увидели осложнения после коронавируса. Забрали в больницу и там, к сожалению, не смогли ничем помочь. Он месяц там пробыл и сегодня утром умер", — рассказала Битюцкая.

Юрий Лахин родился в 1952 году, в свое время работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре "Сатирикон", Театре на Покровке.

Свою известность Лахин получил за роли в таких сериалах, как "Молодежка", "Вечный зов" и "Громовы".

Как сообщалось ранее, стендап-комик и актер Александр Шаляпин был найден мертвым в Москве.

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