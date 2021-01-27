Зірка російських серіалів Юрій Лахін помер від ускладнень коронавірусу

Від COVID-19 зірка "Молодіжки", "Вічного поклику" і "Громових" Юрій Лахін видужав ще перед Новим роком, але після опинився в лікарні з ускладненнями.

У Москві на 69-му році життя помер відомий російський актор Юрій Лахін. Про це в середу, 27 січня, повідомив на своїй сторінці у Facebook драматург Микола Коляда.

"Сумна новина прийшла з Москви. Помер Юрій Лахін. Колись він був провідним актором у Свердловській драмі", — написав Коляда.

У свою чергу, видання E1.RU, посилаючись на Ольгу Бітюцьку, повідомило, що наприкінці минулого року актор і його дружина захворіли на коронавірус.

"Вони [Юрій і його дружина Олена] перехворіли в грудні, перед Новим роком. Потім Юрі зробили КТ і побачили ускладнення після коронавірусу. Забрали в лікарню і там, на жаль, не змогли нічим допомогти. Він місяць там пробув і сьогодні вранці помер", — розповіла Бітюцька.

Юрій Лахін народився в 1952 році, свого часу працював у Свердловському академічному театрі драми, Театрі "Сатирикон", Театрі на Покровці.

Свою популярність Лахін отримав за ролі в таких серіалах як "Молодіжка", "Вічний поклик" і "На шляху до".

Як повідомлялося раніше, стендап-комік і актор Олександр Шаляпін був знайдений мертвим у Москві.

Нагадаємо: у Москві у віці 57 років помер актор Денис Карасьов.