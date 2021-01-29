У своєму житті поза кіно та театральною сценою найпопулярніший актор спочатку активно підтримував комуністів, а в останні роки став активним путінцем.

Народний артист СРСР Василь Лановий був госпіталізований з коронавірусом 2 січня. У ніч на 28 січня йому стало гірше, чоловіка помістили до реанімації, де через добу актор помер, повідомила його дружина акторка Ірина Купченко.

Лановий народився в 1934 році в Москві. Радянський та російський актор театру і кіно, громадський діяч, театральний педагог.

Ще під час навчання в 1954 році знявся в своєму першому фільмі "Атестат зрілості", у 1956 році зіграв головну роль у фільмі "Павло Корчагін".

З 1957 року — актор Державного академічного театру імені Є. Вахтангова, де грав ролі Фортінбраса ("Гамлет"), Маяковського ("Конармия"), Цезаря ("Антоній і Клеопатра"), Пушкіна ("Кроки Командора"), Троцького ("Брестський мир"), Джорджа Шоу ("Милий брехун") і багато інших.

Зіграв понад 70 ролей в кіно, серед його картин "Червоні вітрила" (1961), "Війна і мир" (1965-1968), "Офіцери" (1971), "Сімнадцять миттєвостей весни" (1973), "Анна і Командор" (1974), "Дні Турбіних" (1976) та інші.

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Син українських селян, які тікали від колективізації до Москви. У своєму житті поза кіно та театральною сценою активно підтримував комуністів, а в останні роки став активним путінцем.

Нагадаємо, 27 січня в Москві на 69-му році життя помер відомий російський актор Юрій Лахін.

Російський актор театру і кіно Денис Карасьов помер 13 січня в Москві у віці 57 років.

Актор Борис Плотніков, який зіграв доктора Борменталя в фільмі "Собаче серце", у грудні минулого року помер у віці 71 рік.