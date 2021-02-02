Помер український режисер і продюсер Сергій Проскурня

Діяч культури пішов на 64 році життя.

Про смерть Сергія Проскурні вчора пізно вночі повідомив колишній Міністр культури Євген Нищук. Про це він написав пост у Фейсбуці.

"Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав наш Драматург... Складно усвідомити масштаби подій, яких стосувалося серце й креатив. Мій ВЕЛИКИЙ ДРУГ. Величезна втрата для мене і всіх нас", — пише Євген Нищук.

Причина смерті Сергія Проскурні не повідомляється, так само не повідомляється і дата прощання з ним.

Сергій Проскурня — театральний режисер і продюсер. Лауреат премії Національної спілки театральних діячів України "Експеримент" й імені Сергія Данченка. Один із творців фестивалю "Червона рута", був одним з ініціаторів фестивалю нетрадиційних жанрів мистецтва "Вивих". Організатор "Местецького Березілля".

Сергій Проскурня був режисером ораторії "З нами Бог", яка присвячена Героям Небесної сотні та військовим, які б'ються на Донбасі.

Нагадаємо, раніше з життя пішов 88-річний актор Василь Лановий.