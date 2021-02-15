Смерть посла України в КНР: Андрій Богдан заявив, що дипломата "тероризували звільненням"

Сергій Камишев помер 14 лютого від інфаркту.

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував смерть посла України в Китаї. Пост він написав у Facebook, не соромлячись виразів.

На своїй сторінці в соціальних мережах Андрій Богдан, назвавши двічі посла України в КНР легендою дипломатії, чесною, професійною і щирою людиною, повідомив, що Камишева "тероризували звільненням" через те, що той — "людина Богдана".

Екс-глава Офісу президента не назвав ім'я людини, яка, на його думку, "тероризувала" дипломата, проте характеризував її, серед інших, як "тупого виродка", якому не зрозуміло, що таке професіоналізм та інтереси держави. "Ти будеш сидіти", — резюмував Богдан.

Нагадаємо, Сергій Камишев очолював українське посольство в Пекіні в 2004-2009 і 2019-2021 роках. До свого другого призначення Камишев кілька місяців працював радником Андрія Богдана, коли той був керівником ОП.

Сергій Камишев народився в 1956 році в Дніпропетровську. Закінчив Донецький національний університет. Працював на керівних посадах у вугільній промисловості.

У 1993 році здобув другу вищу освіту та почав працювати в Міністерстві закордонних справ України.

До початку 2000-х років Сергій Камишев працював в українських посольствах в Єгипті, Лівані та Сирії, потім в апараті МЗС.

У 2009-2010 очолював Департамент консульської служби, з 2010 по 2014 працював у Кабміні на посадах заступника міністра Кабінету міністрів і заступник керівника Секретаріату.

Смерть дипломата сталася в місті Чжанцзякоу. Причиною називають обширний інфаркт.

У дипломата залишилися дружина, дорослі дочка й син.