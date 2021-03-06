"Казка закінчилася": колишня дружина розповіла про шлюб з Богданом на шоу "Холостяк"

Анна Богдан розчарувалася в колишньому главі чолі Офісу президента, незважаючи на яскраві романтичні відносини.

Колишня дружина розповіла про життя з Андрієм Богданом і причини розлучення в першому випуску 11 сезону шоу "Холостяк". Вона заінтригувала Михайла Залівако в першому випуску, який показали на телеканалі "СТБ" 5 березня.

Холостяк Михайло Залівако запросив Анну Богдан на особисту бесіду і розпитав про попередні відносинах. Як зізналася дівчина, після розлучення з екс-керівником ОП жоден чоловік не зміг її зачепити. Андрій Богдан будував "цікаві стратегії", щоб завоювати кохану.

"Літали на повітряній кулі, запускав салюти, подорожі в різні країни світу. З ним я дізналася, як це — плакати від щастя", — поділилася Анна. — "Він мені подарував весь світ. Я мріяла потрапити в Нью-Йорк, а він здійснив цю мрію".

[ + – ] Анна Богдан на шоу Холостяк Фото: СТБ

Дівчина додала, що відомий адвокат зробив їй пропозицію через три місяці після початку відносин. Пара організувала весілля на острові Балі в Індонезії, і Анна була в повному захваті. Незважаючи на яскраві моменти, з часом вона розчарувалася в Андрія і сама ініціювала розставання.

"Все було просто казково. Але з часом казка закінчилася. Було сильне розчарування в людині. Ми були три роки разом, а в шлюбі — півтора. Прикро, що не склалося, адже я любила", — повідомила Анна своєму співрозмовнику.

Богдан заявила, що багато працювала над собою і змогла прийти в себе після розриву. Тепер вона готова закохатися і почати нові стосунки. Після такої відвертої бесіди Михайло Залівако вручив учасниці троянду і повідомив, що ще поговорить з нею на цю тему.

[ + – ] Анна Богдан і Михайло Залівако на шоу Холостяк Фото: СТБ

Раніше Андрій Богдан заявив, що українського посла в Китаї Сергія Камишева за півроку до смерті "тероризували звільненням" через те, що той — "людина Богдана". Колишній глава ОП назвав покійного легендою дипломатії і розповів про його позитивні якості і пригрозив кривдникові посла тюремним ув'язненням.

Сергій Камишев очолював українське посольство в Пекіні в 2004-2009 і 2019-2021 роках. Диплома встиг кілька місяців попрацювати радником Андрія Богдана в Офісі президента. Смерть наздогнала його в китайському місті Чжанцзякоу 14 лютого. Передбачається, що 64-річний посол помер через обширного інфаркту. У нього залишилися дружина і двоє дітей.